Liverpool urval s United jen bod, první je Arsenal. Tottenham vyhrál

Liverpool otevřel skóre ve 23. minutě. Núňez prodloužil rohový kop na zadní tyč, kde zůstal nehlídaný Díaz a zblízka prostřelil Onanu. Domácí měli první střelu na branku až v 50. minutě a přinesla jim vyrovnání. Obránce Liverpoolu Quansah na hranici středového kruhu přihrál přímo na kopačku Fernandese, který si všiml vyběhnuvšího brankáře Kellehera a z prvního dotyku vstřelil svůj 50. gól v Premier League.

"Reds" byli dále lepším mužstvem, přesto od 67. minuty dotahovali jednogólové manko. Výstavním obstřelem do pravé šibenice se blýskl Mainoo. Naděje United se stala prvním osmnáctiletým hráčem od roku 2005, jíž se podařilo skórovat do sítě Liverpoolu. Posledním byl Cesc Fabregas v dresu Arsenalu.

"Je to neuvěřitelný pocit vstřelit svůj první gól na Old Trafford a vstřelit ho v tomto zápase bylo ještě výjimečnější," řekl Mainoo televizní stanici Sky Sports. Z výsledku byl zklamaný. "Nezískali jsme tři body, to je zásadní. Myslím, že jsme ve druhém poločase předvedli opravdu dobrý výkon. Kluci udělali drobné chyby, kdybychom je neudělali, tak vyhrajeme," dodal.

Svěřenci Jürgena Kloppa se dočkali vyrovnání v 84. minutě. Wan-Bissaka ve vápně fauloval Elliotta a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Salah. Jednatřicetiletý Egypťan se prosadil posedmnácté v sezoně a osamostatnil se na třetím místě tabulky střelců. Zároveň se stal prvním hostujícím hráčem, jemuž se podařilo vstřelit na Old Trafford šest branek. Dosud byl držitelem rekordu Steven Gerrard s pěti góly.

O záchranu bojující Nottingham prohrával s Newcastlem od 15. minuty. Wernerův centr si smolně srazil do vlastní sítě Murillo. Woodovi se sice ještě do poločasu podařilo srovnat, stejný hráč ale ve 35. minutě z metru před prázdnou brankou napálil tyč. Jeho zaváhání ve druhém poločase potrestali góly Van de Ven a Porro, díky nimž si "Spurs" došli pro osmnáctou výhru v sezoně. Forest je sedmnáctý o skóre před Lutonem.

Poslední Sheffield United v nastavení zachránil bod proti Chelsea a remizoval 2:2. Jako první se v 11. minutě po rohovém kopu trefil Silva. Sheffield srovnal ve 32. minutě, kdy propálil brankáře Petroviče z velkého úhlu Bogle. Chelsea se znovu ujala vedení v 66. minutě zásluhou Maduekeho. Na obrat proti Manchesteru United z minulého kola ale nakonec nenavázala, v třetí nastavené minutě vyrovnal McBurnie.

Svěřenci Mauricia Pochettina neprohráli sedmý ligový zápas v řadě, z toho však čtyřikrát remizovali. V tabulce je londýnský klub na devátém místě. Sheffield z posledního místa ztrácí na záchranu devět bodů.

Anglická fotbalová liga - 32. kolo

Manchester United - Liverpool 2:2

Branky: 50. Fernandes, 67. Mainoo - 23. Díaz, 84. Salah z pen.

Sheffield United - Chelsea 2:2

Branky: 32. Bogle, 90.+3 McBurnie - 11. Silva, 66. Madueke

Tottenham - Nottingham 3:1:

Branky: 15. vlastní Murillo, 53. Van de Ven, 58. Porro - 27. Wood