Fotbalové přestupy ONLINE: Sigma dotahuje další posilu, přijít má maďarský záložník
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 10. ledna 2026
Olomouc s posilováním rozhodně nekončí, dolaďuje další příchod. Dres Sigmy by měl obléknout maďarský záložník Péter Baráth.
Dřívější informace se potvrdily. Fotbalisty Sparty před jarní částí sezony posiluje peruánský křídelník Joao Grimaldo z Partizanu Bělehrad. Pro Pražany jde po příchodu Matyáše Vojty o druhou zimní posilu. Dvaadvacetiletý rodák z Limy v minulém roce hostoval v lotyšském Riga FC, kde se pod slovenským koučem Adriánem Guľou v létě střetl se sparťany v rámci play off o Konferenční ligu. Více čtěte ZDE >>>
Pikantní přesun v Brně! Daniel Švancara, syn bývalého útočníka Petra Švancary, míří ze Zbrojovky k městskému rivalovi. Ještě není úplně hotovo, 19letý talentovaný hráč ale dostal povolení, aby se zapojil do přípravy Artisu.
Kyperský Pafos, který bude na konci ledna posledním soupeřem pražské Slavie v ligové fázi Ligy mistrů, má nového trenéra. Juana Carlose Carceda, kterého začátkem týdne angažoval Spartak Moskva, nahradil jiný Španěl Albert Celades. S klubem podepsal smlouvu do léta příštího roku s opcí.
Trenér třetiligového Mostu Pavel Horváth (50) začal s týmem přípravu na jarní část sezony. Na jejím startu přivítal nové posily, mezi kterými je i jeho syn Patrik (17). K dospělému týmu severočeského klubu se přesunul z juniorky Slavie. „Příští týden by se měli k týmu ještě připojit dva defenzivní hráči z Brazílie - Felipe Gabriel De Moraes Silva a Marcos Gabriel De Souza Amaral,“ prozradil pro klubový web sekretář klubu Ondřej Klíč.
Tehdejší přestupní ceny se čistě matematicky krčí hodně hluboko pod těmi dnešními. Sto milionů, které složila Sparta za Matyáše Vojtu, vypadá z pohledu přelomu století jako vesmírné číslo. Jenže pak se do toho připlete inflace a zjistíme, že třeba 30 milionů na Dragišu Biniče z roku 1991 vydá za nějakých 130 milionů dnešních… Co dnes dělají hráči, kteří lámali přestupové rekordy v devadesátých letech minulého a nultých tohoto století? Velký přehled čtěte ZDE>>>
Výraznou posilu do struktur klubu ohlásilo druholigové Ústí nad Labem. Výkonným ředitelem pro sportovní stránku se stal Jakub Dobiáš, což souvisí se založením analytického oddělení v klubu. Dobiáš prostřednictvím datové analýzy hledal hráče v minulosti pro Slavii a naposledy v Pardubicích fungoval coby technický manažer, zároveň založil firmu 11Hacks. Jeho dosud největším úlovkem bylo objevení Nikoly Krstoviče do Dunajské Stredy, odkud Černohorec později přestoupil do Lecce a dnes hraje v Atalantě Bergamo.
Zprávy ze dne 9. ledna 2026
Tadeáš Vachoušek podepsal nový víceletý kontrakt v Teplicích, současně ale zůstane na hostování ve Zbrojovce Brno, které se může prodloužit, pokud lídr druhé ligy postoupí do nejvyšší soutěže.
Podle zjištění webu iSport nicméně dosud neproběhl žádný oficiální ani neoficiální kontakt mezi Tottenhamem a West Hamem ohledně možného přesunu Antonína Kinského. To však nevylučuje, že WHU má českého brankáře na seznamu potenciálních posil. V tuto chvíli však platí, že Tottenham v žádném ze scénářů nehodlá Kinského pro jarní čas kamkoliv pouštět, jelikož nechce oslabovat kvalitní brankářský minitým.
Změní Antonín Kinský v Anglii dres? Podle respektovaného novináře Fabrizia Romana se o brankáře Tottenhamu zajímá West Ham. Kinský je v kádru Spurs jasnou dvojkou, v sezoně zatím chytal jen dvakrát v Ligovém poháru.
Rozhodl se po osmi a půl letech na jednom místě pro změnu. Obránce Lukáš Hůlka opustí Bohemians nejpozději v létě poté, co mu vyprší v klubu současný kontrakt. Na novém se s vedením nedohodl a podle informací deníku Sport a webu iSport podepsal smlouvu s platností od začátku července v Liberci. Zprávu zveřejnil jako první server inFotbal.cz. Více čtěte ZDE>>>
Manchester City zahájil zimní ofenzivu na přestupovém trhu. A ulovil horké zboží! Třetí nejlepší střelec Premier League Antoine Semenyo se stěhuje z Bournemouthu na Etihad za balíček okolo 64 milionů liber (1,8 miliardy korun), který si údajně City rozloží do více splátek. O ghanského křídelníka se zajímalo více klubů včetně Liverpoolu a Manchesteru United.
Kádr Pepa Guardioly tak rozšiřuje dynamický a silově skvěle vybavený hráč, který za poslední rok a půl nasázel v anglické nejvyšší soutěži 21 branek. Na zádech bude nosit číslo 42, které v bleděmodrých barvách odkazuje na jinou africkou hvězdu – Yayu Tourého. A zimní posilování na Etihad tím nemusí zdaleka končit. Cityzens kosí zranění, zejména v zadních řadách.
To může vyřešit přestup Marca Guéhiho, kterému v létě končí smlouva a Crystal Palace má tak poslední šanci ho zpeněžit. „Je to možnost. Někdy se musíte koukat i na finanční stránku,“ připustil v týdnu manažer londýnského celku Oliver Glasner. Paradoxní je, že se v létě anglický reprezentant už skoro fotil v dresu konkurenčního Liverpoolu, sám Glasner měl ale na poslední chvíli přestup zatrhnout. Zároveň se šušká i o zájmu City o Elliota Andersona, případný přesun z Nottinghamu by ale vyšel na sumu kolem 100 milionů liber.
Plzeň potvrdila čtvrteční informace iSportu a oznámila příchod Patrika Hrošovského. Slovenský záložník se po necelých sedmi letech vrací na západ Čech. „Jsem šťastný, že můžu být zpátky. Viktorka mě přivedla do velkého fotbalu a já ji teď můžu vrátit to, co všechno mě naučila. Strašně se na to těším, hodně to pro mě znamená,“ pronesl v první reakci Patrik Hrošovský.
Ze Sparty by měl odejít záložník Angelo Preciado. Sedmadvacetiletý Ekvádorec míří podle serveru uol.com do brazilského Atlétika Mineiro. Oba kluby se měly údajně dohodnout na přestupové částce 5 milionů eur, což uvádí portál inFotbal.cz. Preciado přišel do Prahy v září 2023, za Spartu odehrál 67 soutěžních zápasů s bilancí 4+12.
Druhá zimní posila Sparty je zřejmě na cestě. Křídelní hráč Joao Grimaldo, o jehož přesunu do letenského klubu informoval už na začátku týdne srbský server Mozzart Sport, sdílel na sociálních sítích fotografie o letu do Prahy. 22letý Peruánec patří Partizanu, který by měl za hráče získat 1,3 milionu eur a 15 % ze zisku z budoucího prodeje. Více o možné posile čtěte ZDE>>>
Po zimní přestávce zahájily všechny ligové celky přípravu na jaro. Zatímco někde se výrazně posiluje, některé týmy naopak začínají bez několika opor a adekvátních náhrad za ně. Podívejte se, v jakých klubech mají v aktuálním přestupním termínu největší starosti>>>
Zprávy ze dne 8. ledna 2026
V prosinci si Baník vyhodnotil situaci tak, že není potřeba shánět posilu na pozici brankáře, sportovní ředitel Luděk Mikloško měl jiné priority. O pár týdnů později se na Bazalech vše obrátilo. Na trhu se objevil Martin Jedlička, někdejší jednička Plzně či trojka české reprezentace, a míří právě do Ostravy, kde bude na jaře hostovat s opcí na přestup. Záměr je jasný: chce pravidelně chytat, aby zůstal v národním týmu a řekl si o zahraniční angažmá. Více čtěte ZDE>>>
Brankář Aleš Mandous přestoupil ze Slavie do Pardubic. Čtyřnásobný reprezentant podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva a půl roku.
Potvrzeno! Lukáš Vorlický odehraje jarní část v druholigové Zbrojovce, vedoucím týmu druhé ligy, kam odchází na hostování ze Slavie. „Lukáš je v ofenzivní fázi velmi nadstandardní hráč, který má schopnost rozhodovat zápasy. Jsme přesvědčeni o jeho kvalitách a věříme, že bude pro tým velkým přínosem. Zároveň jde o hráče, jenž v Brně fotbalově vyrůstal. Je to zbrojovák, který má ke klubu pozitivní vztah,“ vyjádřil se na adresu nové posily sportovní ředitel Martin Jiránek.
