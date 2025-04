Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta sleduje talent z Venezuely, ale není sama. Kam zamíří Šulc?

U české reprezentace do 21 let po EURO skončí trenér Jan Suchopárek. Pětapadesátiletý kouč neprodlouží končící smlouvu. Suchopárek působí u jednadvacítky od léta 2021, předtím od roku 2016 vedl také reprezentace do 18 a 19 let. „Cítím, že zejména z osobního hlediska po devíti letech přišel ten správný čas na změnu. Velice si vážím příležitosti být tolik let součástí reprezentačních týmů a zažít zde poměrně úspěšné období,“ uvedl vicemistr Evropy z roku 1996.