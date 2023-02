Autoři The Day Before ukazují slíbených 10 minut záběrů. Nedopadá to pro ně moc dobře

Tohle MMO rozhodně není připravené na to udělat díru do světa.

Po dalším z řady odkladů zombie MMO survivalu The Day Before, protože ochrannou značku si prý bez vědomí vývojářů zaregistroval někdo jiný a následném vysvětlování, že to celé bylo jinak a odklad byl plánovaný jsme se dočkali dříve slibované desetiminutové ukázky ze hry, která měla rozptýlit všechny pochyby okolo toho, zda vůbec existuje a nejde pouze o podvod. Příliš se jí to ovšem nepovedlo.

Svět v ukázce totiž působí mrtvě, a to ne tím správným apokalypsa dojmem. Nepřátelé se nechovají jako něco, čeho byste se měli bát, je jich jenom pár a většina ukázky je jenom luxování věcí do inventáře. Dokonce ani houkající alarm hordu nemrtvých nepřilákal. Je samozřejmě možné, že všechno do sebe zapadne až v okamžiku, kdy se po mapě bude pohybovat více hráčů. Aktuálně ale nadšené ohlasy vývojáři nesklidili. The Day Before má nově vyjít 10. listopadu 2023 na počítače a konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.