Euforie ve Zlíně! Berany spasil střelec-učitel. A teď Kladno? Víme, co hraje

Když Miloš Říha mladší převzal na začátku prosince zlínský tým po Rostislavu Vlachovi, musel ho nejdřív zvednout ze dna. Narvat do hráčů za pochodu fyzičku a naučit ho zase vyhrávat. Bolelo to, ale odměna přišla. Nečekaná. Triumf v Chance lize. A teď baráž s Kladnem, jako sladká tečka. A zároveň poslední krok k rychlému comebacku mezi elitu. „Je to fantastický pocit. Na kluky jsem hrdý, tým si to zasloužil,“ shrnul Říha emotivní finále.

Vyjmenovali byste možná dvacet pravděpodobnějších střelců než je Martin Novotný. A přesto zrovna tento čtyřiatřicetiletý zadák trefil z brejku a po skvostné přihrávce Zdeňka Sedláka baráž. Šlo o jeho druhý zásah v ročníku. V obou případech do sítě největšího rivala ze Vsetína. „Jenom jsem čekal, jestli mi to přistane na hokejce. Pak už nebyla jiná možnost, než to dát nahoru. Dopadlo to dobře,“ líčil Novotný. „Můj největší gól kariéry? Možná. Já na ty milníky moc nehraju. Cítil jsem úlevu, že už nemusíme hrát dál a je konec,“ dodal.

Tentokrát to nebyl vyrovnaný souboj dvou početných fanouškovských táborů. Prostory na stání za brankou, obvykle náležící hostům, obsadila omladina držící palce Beranům. Zlínský klub totiž kvůli bezpečnostnímu riziku zakázal prodej vstupenek ctitelům barev protivníka. Přesto rivalovi přímo na stadionu Luďka Čajky pár desítek lidí hlasitě fandilo. Možná obdrželi lístky od rodinných příslušníků hráčů, kteří na ně měli nárok jako jediní anebo využili nabídek různých překupníků. Buď u zimáku anebo na internetu.

Modrožlutá vlna byla každopádně mnohem masivnější. A když útočník Martin Lang po nezištné přihrávce Daniela Gazdy zblízka na konci druhé třetiny doťukl na 2:1, stařičký zimák málem spadl.

Euforie vydržela do 52. minuty, kdy gólman Daniel Huf ukázal, že je také jen člověk. A občas mu proklouzne puk za záda. Po nahození Víta Jonáka zůstal v postoji, díval se před sebe, zatímco kotouč už měl dávno za brankovou čárou. Což dlouho nikdo neviděl. Spoluhráč Luboš Rob ho následně pro jistotu posunul ještě o kousek dál a průzkum u videa následně vyrovnání potvrdil.

V prodloužení byl lepší Vsetín, jeho borci měli lehčí nohy. A navíc dostali přesilovku za Pospíšilem vyhozený puk přes mantinel. Sedmý duel měl na holi útočník Pavel Klhůfek, paradoxně zlínský odchovanec. Jenže odkrytou bránu minul. „Jdeme dál. Pokračuje nám sezona a zkusíme se dostat zpátky do extraligy. To je náš cíl od začátku sezony,“ vyprávěl Novotný, který si vedle hokeje pořád drží učitelské povolání.

V úterý půjde normálně v Přerově do školy. Naštěstí až na sedmou hodinu, tedy na 13:40 hodin. „To je v pohodě,“ reagoval s úsměvem.

Až do konce roku byl Zlín v depresi. Hra mu nešla, fanoušci houfně opouštěli svá místa. A najednou je v šatně Beranů pohár, Říhovým svěřencům gratuluje primátor města Jiří Korec a sebevědomí vystřelilo do vesmíru. „Věřil jsem, že to zvládneme, proto jsme měli zvědy na přípravách Kladna. Víme, co hraje, jsme připraveni,“ prohlásil Říha, jeden ze strůjců vzestupu. „Jsou za tím výměna managementu, trenérů. Prostě ty změny, které se udály. Nastavil se systém a my jsme v tom trendu pokračovali. Dotáhli jsme to až sem. V baráži můžeme jenom překvapit,“ uvedl Novotný.

Sousedovi z druhé strany kopce Sirákov začala dovolená. Na led už se na profi úrovni nevrátí obránce Ondřej Němec. „Byl to můj poslední zápas v kariéře,“ potvrdil světový šampion z roku 2010 po kruté porážce.