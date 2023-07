Zásah na Hamrlu? Neměl jsem indicie, říká nový šéf Zlína. Hledá „generála“

Generální manažer a jednatel. Klíčové posty nyní zastává podnikatel Jan Pravda, který v mládežnických kategoriích hrával za Opavu. Krátká éra Roberta Hamrly ve Zlíně skončila policejním zásahem, obviněním z daňových podvodů a následnou rezignací na funkce v HC Berani. „Od nás policie nic nechtěla, jde o Robertovu soukromou záležitost,“ podotýká jeho nástupce.

Dá se říct, že jste byl po rezignaci obviněného Roberta Hamrly první na řadě?

„Je to tak. Byl jsem manažerem mládeže, což je v klubové hierarchii v rámci postů číslo dva za generálním manažerem a jednatelem. Pokud jsme chtěli zachovat kontinuitu, nemohlo se čekat. Bylo potřeba to vyřešit co nejdříve, aby nebyl klub nijak paralyzovaný.“

Skutečně jste neměl indicie, že se proti vašemu předchůdci chystá policejní zásah?

„Žádné jsem neměl. Stalo se to ze dne na den, vůbec jsem s tím nepočítal. Když jsme se pak s Robertem potkali, všechny zajímalo, o co jde a v jaké je to fází s výhledem do budoucna. On nám poskytl nějaké vysvětlení. Je vázaný mlčenlivostí, takže to bylo logicky celkem strohé.“

Nemáte obavu, že byla narušena důvěryhodnost zlínské organizace a zhorší to její image?

„Fakt je, že Robert zastával nejvyšší funkci, takže to klub určitě nějakým způsobem zasáhlo. To je