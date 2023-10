Výtisk: Jsme ve s***kách, jak zdechlé ryby! „Farma“ Ocelářů mění trenéry

Jediné vítězství z dvanácti zápasů a skóre 22:41. Frýdek-Místek, partnerský tým třineckých Ocelářů, kde by se měli vedle zkušených pardálů „obouchávat“ a zaučovat opory budoucnosti, je v nebývalé krizi. Kapitán Jan Výtisk (42) to po poslední prohře s Litoměřicemi 3:5 řekl v rozhovoru pro klubový web poměrně jasně: „Jsme v pr**li, v*le, a ve sr***ách! Jsme jak zdechlé ryby.“ Ve středu hraje rysí parta v Kravařích proti vedoucí Porubě, na střídačce už budou noví trenéři. Místo odvolaného Martina Janečka tým vedou Martin Hrnčár a Jozef Daňo.

Frýdek-Místek si zatím připsal jediné vítězství. Ve třetím kole porazil Pardubice B 3:1. V prvním kole bral bod za prohru 3:4 v prodloužení se Sokolovem. Víc nic. Deset proher, tři z toho o jedinou branku.

Po jedenáctém kole skončil trenér Martin Janeček, který tým vedl s Jozefem Daněm. „Chci klubu popřát, aby se co nejrychleji zvedl, aby se kluci chytli a začali fanouškům dělat radost, jak tomu bylo v minulé sezoně,“ říkal odvolaný kouč. „Když vidím, jak v organizaci všichni pracují na tom, aby se to zlepšilo, tak věřím, že to přijde velmi brzy.“

Na střídačku přichází slovenský trenér Martin Hrnčár (49), který vedl Nové Zámky a Poprad „V minulé sezoně spolu s Ernestem Bokrošem zachránili před sestupem ve slovenské extralize Liptovský Mikuláš, dostali jsme na něj dobré reference,“ vysvětlil Jan Peterek, sportovní ředitel Ocelářů a jednatel Frýdku-Místku.

Podle kapitána Jana Výtiska bude v prvé řadě třeba zvednout emoce. „Proher už je strašně moc a je to na nás znát,“ říkal ostřílený bek. „Musíme dát do hry víc emocí a trošku adrenalinu. Věřit si a jít do toho, tlačit se před bránu. Já vím, že to tam bolí, ale my jsme někdy jak zdechlé ryby. Zápas jen plyne. Bez emocí se nedá dělat žádný sport, žádná práce. Jsme v prdeli, vole, a ve sračkách. A musíme se z toho dostat.“