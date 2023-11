Skandál ve Znojmě. Slepecké hole a nadávky sudím. Šéf řekl, co ho rozlítilo

Podle zápisu křičel na hlavního sudího (pískali Daniel Jechoutek a Jakub Valenta): Já tady ten večírek platím, ty bu**rante! A přidal: Já ti ji natáhnu, ty p**o! Stejnou formulaci následně použil proti čárovému rozhodčímu. A směrem ke druhému hlavnímu, který incidentu s údivem přihlížel, prohlásil: Co čumíš, ty ču**ku!

V zápise rovněž stojí, že Ohera v průběhu přestávky hodil do kabiny rozhodčích čtyři slepecké hole. Poté je opřel vedle dveří šatny s komentářem: To máte na památku, vy blbečci!

Šéf Orlů se v pondělí k celému konfliktu pro isport.cz vyjádřil. Upřímně, jak je zvyklý.

Pane Ohero, co vás tak vytočilo?

„Náš šedesátiletý trenér Baďouček se na něco zeptal rozhodčího, vykal mu. A ten kluk, kterému stoprocentně nebylo ani čtyřicet, mu řekl: ´S tebou nemám o čem mluvit…´ Sakra, kde to jsme? Přijde vám to normální? Co si ti rozhodčí o sobě myslí?!

Bylo nutné reagovat vulgaritami a vyhrožováním?

„Řežou nás dvacet kol a teď už mi ruply nervy. Nabublalo to ve mně. Jejich arogance je nevídaná. Mně prostě spadly rolety a neviděl jsem si do huby. Že jsem jim sprostě vynadal, to ano. To, co stojí v zápise, samozřejmě není z poloviny pravda. Ale to je jedno. Ať si tam napíšou, co chtějí. Když si hráči pak četli zápis, váleli se smíchy po zemi. Říkali, že to bylo dobrý.“

Viděli vaše extempore naživo?

„Někteří asi jo, ale většina už byla v kabině. Hráči ví, že umím přitvrdit, když je potřeba. Za naším mužstvem si stojím.“

Komentář rozhodčích k zápasu Znojma • Foto Twitter

Pískali rozhodčí špatně?

„Ve druhé třetině tam byly tři naprosto očividné fauly na nás. Oni na to čumí z metru a nic. Vyvrcholilo to minutu před koncem, kdy hráč vytrhl našemu normálně hokejku z ruky. To mě chytl amok. Dostali to ode mě. Ale nebylo to veřejně, jen mezi několika očima. Samozřejmě na mou reakci měl vliv i význam utkání. Derby s Třebíčí je velké, není to Dolní proti Horní.“

Opravdu jste hodil do jejich kabiny hole pro slepce?

„Měli ji otevřenou, já jsem v ní vůbec nebyl. Ty hole, které máme vždycky preventivně připravené, mi spadly. Ale ne do kabiny, vedle ní. Do šatny rozhodčích jsem nikdy nevlezl a nikdy to neudělám. Ale opravdu jsou arogantní. Neříkám, že všichni, ale obzvlášť ti mladí ano. Za tím si stojím. To byste musel zažít.“

Odvezli si ty hole?

„Naštěstí je tam nechali. To bych jim dal. (směje se) Ale máme větší zásobičku. Ale rozhodčí jsou fakt slepí anebo to dělají schválně. Nevím, co je horší.“

Jsou arbitři v Chance lize podle vás obecně špatní nebo vám přijde, že jdou cíleně po Znojmu?

„Obecně jsou špatní, ale proti nám ještě víc. Jsme nováček, zdaleka, nechce se jim k nám jezdit. Tak nám to dávají vychutnat. Dají si na nás nemlich záležet. Ti lidé mohou ovlivnit cokoliv. Třeba spoustu peněz, které musíte na hokej sehnat.“

Jaký očekáváte trest?

„Asi nějaký dostanu. Pokud jsem udělal průser, musím nést následky. Zodpovědnosti se nevyhýbám. Velmi dobře si uvědomuju, co jsem udělal a že mi dají flastr. Ale my si nenecháme dlouhodobě s*át na hlavu. Oni to kazí a my ten večírek platíme! Mám pocit, že rozhodčí si myslí, že lidé chodí na hokej kvůli nim. Chtějí být vidět. Neříkám, že jsem z vyšší dívčí. Pro ostré slovo někdy nejdu daleko. Ale arogance rozhodčích je neuvěřitelná.“

V tabulce jste třetí od konce. Čekal jste víc?

„Daleko víc. Nervozita tam je. Chcete, aby mužstvo hrálo dobře a bodovalo. Nějaká opatření už jsme udělali. Poměr cena/výkon u některých hráčů neodpovídá. Neustále se díváme po trhu. Nezačali jsme dobře a psychika hraje obrovskou roli. Dostaneme gól a pět minut na ledě nejsme. Když ho dáme, hrajeme najednou jako z partesu. Nejdou nám přesilovky, na které jsme hodně spoléhali. Hlavně na Sochu (Tomáše Svobodu) s Hroudou (Janem Hruškou). Není to ono. V pondělí jsem s nimi o tom mluvil.“

V mezinárodní ICEHL jste měli nejnižší rozpočet ze všech. Jak si stojíte v Chance lize?

„Zcela určitě jsme v horní polovině tabulky. Proto tak běsním. Hráči musí přidat. Badi (Václav Baďouček) dělá hodně práce. Je to zkušený, klidný trenér. Ten se mému řádění taky pěkně tlemil.“ (úsměv)