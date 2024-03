Emoce, zranění Střondaly i výpadek světla. Boj Poruby s Duklou má grády

V základní části je dělilo 43 bodů a skóre ze vzájemných zápasů bylo 22:9! Přesto není čtvrtfinále play off mezi Porubou a Jihlavou v Chance lize zdaleka pouze formalitou. Úvodní zápasy byly nabité událostmi, série je nerozhodná 1:1 (2:3, 6:3). Padly dva větší tresty ve hře (Lukáš Doudera, Filip Dundáček), Dukla nasázela pět ze šesti branek z přesilovek. Kvůli zranění nedohrál Vojtěch Střondala, nejproduktivnější hráč Poruby. A navrch fanoušky i hráče zaskočil v závěru druhého duelu krátký výpadek světla v renovované RT Torax Areně. „Trošku jsme se lekli,“ pousmál se obránce Adam Sedlák. „Asi přišlo moc diváků a energie strhla pojistky. Naštěstí se to vyřešilo rychle a mohlo se pokračovat.“

Adame, co říkáte na vyrovnaný rozjezd proti Jihlavě?

„Je super, že se v neděli vyhrálo. Jak každý vidí, play off je úplně jiná soutěž a sezona. Je jedno, kde Jihlava skončila v základní části, kvalita v týmu je. Jsme rádi, že jsme to urvali a pojedeme do Jihlavy, kde se to budeme snažit urvat.“

Překvapil vás soupeř něčím, nebo byl spíš rozehraný z předkola?

„Možná první zápas byli trošku rozehranější. Přece jenom jsme týden stáli. Ale už si zase začalo všechno sedat, věřím, že se i náš výkon bude zvedat.“

Zvedat jistě budete muset přesilovky, kromě pětiminutové početní výhody jste se v nich ve druhém utkání hodně trápili.

„Jihlava výborně vylekávala naše střelce, budeme muset něco poměnit, abychom je trošku rozházeli. Sedneme si k tomu a určitě něco změníme, aby byly i naše přesilovky efektivnější.“

Zlepšit bude třeba i oslabení, souhlasí? Jihlava vám dala z šesti gólů pět z přesilovek.

„To je takové ošemetné, nejsou to vyloženě signály, spíš nahrávka, střela a vždycky to tam nějak propadne. Jednou se to i blbě odrazilo od zadního mantinelu. Ano, podíváme se i na oslabení a zlepšíme hlavně přístup ke střelcům.“

Nedělní zápas nedohrál Vojtěch Střondala, už víte, jak to s ním dál vypadá?

„Nemám zatím informace a budu doufat, že ve středu normálně naskočí.“

Viděl jste zákrok Dundáčka? Vypadalo to, že problém byla spíš vzpříčená hokejka, než rána kolenem na koleno?

„Já byl na střídačce, neviděl jsem to. Budu doufat, že Vojta naskočí. Je to náš nejproduktivnější hráč, chyběl by. Na druhou stranu máme dost kvalitních kluků, kteří by ho případně mohli nahradit. Ale věřím, že se dá dokupy.“

Zmínil jste odrazy od mantinelů. Většinu sezony jste odehráli v Kravařích, už jste si na renovovanou halu zvykli? Máte své nové domácí prostředí znovu načtené?

„Sem tam nás stále mantinel překvapí, že se puk odrazí jinak, než čekáme. Ale je to náš domácí stadion, už ho máme nějakým způsobem načtený.“

S čím půjdete do odvet?

„Pojedeme s tím, že budeme v plném nasazení, nic jim nedáme zadarmo a budeme se tlačit do brány.“