Jdeme si pro to, hlásí Nedomlel. Zákroky na nás velký se nepískají

Fyzický hokej vás provází celou kariéru. Jak moc je důležité se k tomu starat o svoje tělo?

„Zdraví je vždycky na prvním místě. Mám pocit, že mně teda hodně pomáhají i geny po rodičích. Samozřejmě dál i rozhoduje, jak se o svoje tělo staráte, jak se nachystáte přes léto. S věkem pak ubíráte i nějaké váhy. Musím zaklepat, že všechno mi drží, jak by mělo.“

Máte v péči o svoje potlučené tělo nějakou libůstku?

„Vířivka a studená voda. To jsou věci, které mi fungují dobře na regeneraci.“

V základní části jste zablokoval 133 střel, nikdo jich neměl víc. Máte recept, jak řešit pukem nastřelené svaly?

„Klasika, zavázat do ledu a doufat, že druhý den to bude dobré.“ (usměje se)

No a ráno se probudíte s velkým otokem a všechno bolí stejně jak čert, co?

„Přesně! Ale postupně si zvyknete, ve výsledku to není tak hrozný. Občas se stane, že blbě lehnete do střely a trefí vás do nechráněného místa, což nepříjemný je. Ovšem i tohle je součást mojí práce, tak je potřeba všechno brát.“

A jak bolí, že série s Plzní je aktuálně 2:2?

„Hraje se na tři výhry, nebolí. Rozhodne úterý.“

Asi každý čekal, jak ji smáznete i vzhledem k vaší formě ze závěru základní části...

„Ani bych neřekl, že nás nějak překvapili. Spíš sem dobře pasuje ta známá pravda, že základní část končí a pak začíná zase něco jiného. Plzeň nehraje vůbec špatně, jen my dáváme málo gólů, to potřebujeme zlomit.“

Dostáváte se do své obvyklé fyzické hry? Přijde mi, že se dost krotíte.

„Hokej se mění, ale fyzická hra k němu pořád patří. Nás baví, lidi dostane do varu. Ale holt když tam mám menšího hráče proti sobě, musím být se svojí vahou a výškou trochu opatrnější. Někdy to vypadá, že do souboje úplně nevlétnu. Ale nejsem tady první rok, vím, že pro tým budu platnější na ledě.“

S vašimi 119 kily a téměř dvěma metry nejde žádný váš souboj přehlédnout. Je i tohle určité úskalí?

„Jo, někdy vám soupeř schválně i trochu povolí, aby hit pak vypadal ještě větší. Ale tak to je.“

V Plzni vás trefil i daleko drobnější Tomáš Mertl. Jak se přijímají srážky od takových drozdíků?

„Na nás veliký se tohle pískat nebude jen tak. (usměje se) Jsem na to zvyklý, to je v pohodě, součást hry.“

Radegast HITparáda: Mertl na zadním mantinelu dohrál bývalého parťáka Nedomlela Video se připravuje ...

Poslední zápas v Plzni, kdy jste prohráli v prodloužení 2:3, se podařilo už z hlavy vytěsnit? Postup byl blízko, je fuč a je tady další šichta.

„Výsledek mohl jít oběma směry. Ale myslím, že nás tenhle výsledek ještě mnohem víc semkne a doma sérii rozhodneme.“

Liberecká energie z konce základní části neuhasla?

„Energie je dost. Jdeme si pro to.“

Zblokované střely po základní části 1. Richard Nedomlel (Liberec) 133 2. Tomáš Dvořák (Pardubice) 116 3. Jan Štencel (Motor ČB) 108 4. Ondřej Dlapa (Karlovy Vary) 105 5. Mário Grman (Vítkovice) 101

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE