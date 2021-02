Kopta s Macíkem v Karlos SHOW: Vysněný autobus i výzva pro Vémolu

Nejznámější pracovník pražského dopravního podniku? To bude nejspíš Václav Kopta. Právě láska k motorovým vozidlům byla hlavním tématem patnáctého dílu Karlos Show, ve kterém Karlos Vémola zpovídal populárního herce a spolu s ním účastníka na Dakaru Martina Macíka. Kolegové od volantu prozradili také to, v čem se jejich úlohy nejvíce liší. Jeden musí jezdit rychle, druhý pomalu.

Splnil si chlapecký sen. Václav Kopta už od dětství miloval autobusy, a tak využil toho, že kvůli pandemii koronaviru neměl tolik práce. Nechal se zaměstnat u pražského dopravního podniku. Společně s Karlosem Vémolou v roli moderátora a druhým hostem Martinem Macíkem tedy probírali několikatunové stroje v rámci patnáctého dílu Karlos Show.

„Já jsem tam tak šťastnej Karlosi,“ zářil Kopta, když se ho bojovník vyptával na novou práci. O točení volantem v kabině autobusu mluvil s takovým entuziazmem, že se Macík neubránil smíchu. „Představ si to, že mezi začátkem toho snu a realizací uběhlo třeba padesát let. To je strašně dlouhá doba,“ vysvětloval Kopta.

Zběsilou jízdu jako Macík si však neužije. „Pozor, ty samozřejmě jezdíš na rychlost, na krev, na čas. Mně ale hrozí největší postih za předčasné opuštění stanice,“ usmíval se Kopta na druhého hosta. „Ne, že přijedeš pozdě. Na to si všichni zvykli, to se stává. Ale když odjedeš třeba jen o pět sekund dřív, ozve se varovné pípání, a jako pane kolego!“

Herec a muzikant se pak vytasil se zajímavou nabídkou i pro Vémolu. „Pokud za mě odjedeš jednu směnu, rád se na tebe přijdu podívat do arény,“ řekl Kopta. „To bych asi nezvládl, couvat s tím,“ reagoval Terminátor. „Ty máš na tý poušti tři pr*ele místa a taky určitě neumíš couvat, co?“ zavtipkoval poté na adresu Macíka.

Závodník Dakaru ale popisoval, že spíš než couvání si při cestě musí dávat pozor na „neviditelné“ díry. „Prostě letíš 140 uprostřed pouště, jedeš někde, kde jsi v životě nejel a musíš věřit tabletu, z kterého tě navigují,“ vykládal čtvrtý muž letošní slavné Rallye. „Nic tam není a najednou, ty vole, díra. Tak ji nabereš v těch sto čtyřiceti, vzneseš se a letíš dvacet až třicet metrů a doufáš, že dopadneš na všechny čtyři.“

Jedna chyba může znamenat úplný konec v závodu. Jezdci se totiž na písečné trati musí potýkat i s výmoly, které jsou hluboké až pět metrů. „O těch chybách mi nemusíš vyprávět. Taky jsem byl pět let bez prohry, připravoval se na Zápas století. Jedna chyba, setina sekundy, jedna bomba a game over,“ zavzpomínal Vémola na souboj s Attilou Véghem.

