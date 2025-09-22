Clash 13: Beránek vs. Kotlár - hlavní karta, zápasy a kde sledovat živě?
Organizace Clash zavítá v sobotu 27. září se svým 13. turnajem do Pardubic. Ačkoliv stáj v minulosti slibovala více sportovních klání, na této akci se představí řada bizarních zápasů, které nemají obdoby. Hlavním tahákem je souboj bývalých kriminálníků, Lea Beránka a Jaroslava Kotlára. V akci se objeví i velká jména Clashe – Václav "Baba Jaga" Mikulášek, Samir Margina nebo Martin Kocián. Kompletní program najdete v tomto článku.
Kdy bude Clash 13 – Stranger? Datum a místo konání
Turnaj Clash 13 se odehraje 27. září 2025 v pardubické Enteria Aréně. Turnaj začíná v 18:30.
Clash 13: Program, hlavní karta, zápasy
Zápas
Kategorie
Jaroslav Kotlár vs. Leo Beránek
Muay Thai
Angie vs. Mína
MMA Title Fight do 57 Kg
Pali Hari vs. Král Pablo, Marek Podnikatel
Muay Thai
Gabriel Török vs. Václav Baba Jaga Mikulášek
MMA
Samir Margina vs. Kraken
MMA
Jaroslav Bobowski vs. Martin Kocián
Box
Zdeněk Pupar Podraný vs. Tomáš Pollák
Box v MMA rukavicích
PlayStation Princess vs. Marianna Schreiber
MMA
Filip Rudolf, Denis Drbal vs. Masaryk, Soyer, Dužda
MMA
Prcalík vs. MaxGreen
MMA
Matouš Kaluba vs. Vladimír Šamanský
MMA
Julius Oračko vs. Penetrátor, Obr a Polakovič
MMA (bez kopů do hlavy)
Kde sledovat Clash 13 živě?
PPV přenos z této podívané si můžete pořídit ve variantách Basic a Premium.
- Basic PPV - od 249 Kč (720p)
- Premium PPV - od 269 Kč (1080p)
Jak sledovat Clash 13? Technické požadavky pro sledování
Hlavní novinkou je spolupráce se společností Playlive, která nyní umožňuje lepší přehrávání na Smart TV.
Pro přímý přenos je vyžadováno stabilní internetové připojení s minimální rychlostí 10 Mbps.
Stolní počítače
- Operační systém: minimálně Windows 10 nebo MacOS 10.
- Minimální hardwarové požadavky: procesor min. 1,6 GHz, paměť min. 8GB RAM.
- Internetový prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari.
Mobilní zařízení
- Operační systém: Android 9+ nebo iOS 13+.
- Internetový prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari.
Zařízení Smart TV
Nelze zaručit kvalitu streamu pro Smart TV. Doporučuje se otestovat zařízení před zakoupením licence.
- Pro sledování na chytré televizi je nutné mít nainstalovanou aplikaci Playlive
- Aplikace je dostupná na: Televizory LG s webOS 5+ (2020+), televizory Samsung se systémem Tizen (2020+), zařízení a televizory se systémem Android TV (verze 7.0+)
- Přístup přes integrované webové prohlížeče v systémech Smart TV není zaručen
- Přísup na konzolích není podporován
Kde pořídit vstupenky na Clash 13 – Stranger?
Vstupenky na Clash 13 jsou v prodeji v síti ticketportal. Ceny se pohybují v rozsahu od 999 Kč až do 7999 Kč.
Připomeňte si předchozí turnaje Clash of the Stars
- Clash of the Stars 1: Krom influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 10: Desátý turnaj Clash of the Stars vyvrcholil soubojem Karlose Bendy s Patrikem „Žralokem“ Hüblerem, když prvně jmenovaný zvítězil na body. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 11: Hlavním tahákem jedenáctého galavečera byl boxerský souboj Jakuba Enžla s Markem 'Datlem' Valáškem. Dále se v kleci představili například Karlos Benda proti Janu Rybkovi nebo v MMA bitvě Alexandr Cverna s Michalem Kotalíkem. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 12: Podtitul Revenge přinesl celou řadu soubojů, které přitahovaly pozornost fanoušků. Hlavní souboj večera obstaral Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi, který trval pouhé dvě minuty a skončil vítězstvím prvně jmenovaného. Další zajímavý duel se odehrál mezi Markem "Datlem" Valáškem a Jaromírem Soukupem. Dle očekávání Datel porazil svého téměř o tři dekády staršího soupeře. Více čtěte ZDE>>>