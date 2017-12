Faksa opět řádil. Jágrova formace rozhodla, on sám vymyslel krásný gól

Faksa skóroval v závěru první třetiny z trestného střílení, které rozhodčí nařídili poté, kdy ho při úniku v oslabení fauloval Patrick Kane. Český útočník ve svém premiérovém trestném střílení v NHL nic extra nevymýšlel a přesnou střelou do horního růžku dostal Dallas do vedení 2:1. Při druhé gólové akci získal Faksa ve středním pásmu puk, posunul ho do prostoru Remi Eliemu, který blafákem opět překlopil vedení stranu Stars.

Faksa se stal druhou hvězdou zápasu a lepším byl pouze Mattias Janmark, který svou druhou trefou v utkání rozhodl o výhře Dallasu v čase 60:51. V dresu domácích, kteří v průběhu střetnutí třikrát smazali jednogólové manko, chyběl kvůli nemoci Michal Kempný. Hosté postrádali zraněného Martina Hanzala.

Jágr, kterého minule vyřadilo ze hry zranění v dolní části těla, včera trénoval a v průběhu čtvrtku trenérovi Glenu Gulutzanovi oznámil, že může nastoupit. A právě řada českého útočníka dvěma góly rozhodla. Vítězný gól padl po souhře celého útoku, kdy Jágrovu finální přihrávku nadvakrát doklepl Mark Jankowski, který v 53. minutě také uzavřel skóre. Brankář Mike Smith nepustil bývalým spoluhráčům žádnou z 28 střel a připsal si druhou nulu sezony.

Plekanec se podílel asistencemi na obratu Montrealu z 1:2 na 6:2. Kladenský odchovanec nejdříve způsobil závar před brankou soupeře a z dorážky vyrovnal Charles Hudon. Při pátém gólu přihrál na modrou čáru Jeffu Petrymu, jehož střelu tečoval Brendan Gallagher. Gólman Petr Mrázek do hry nezasáhl a v brance Detroitu zůstal Jimmy Howard i přes šest branek až do konce utkání.

NHL:

Washington - Los Angeles 2:5, Detroit - Montreal 3:6, Nashville - Vancouver 3:5, Edmonton - Toronto 4:6, Chicago - Dallas 3:4 v prodl., Calgary - Arizona 3:0, Minnesota - Vegas 4:2.