Mazanec je hráčem Rangers. Jako volný hráč zabojuje o šanci na farmě

Český hokejový brankář Marek Mazanec se stal po odchodu ze Slovanu Bratislava hráčem New York Rangers, přestože klub NHL ještě podpis kontraktu oficiálně nepotvrdil. V úterý ale zařadil Mazance na listinu volných hráčů, aby jej mohl poslat na farmu do Hartfordu. To znamená, že už s ním jako s volným hráčem smlouvu uzavřel.