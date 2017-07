Aru v závěru vydřel výhru, do žlutého se na Tour oblékne Froome

V závěru páté etapy si vydřel vítězství Fabio Aru, který se dostal do úniku dva kilometry před cílem. Na třetím místě první horské etapy letošního 104. ročníku Tour de France dojel obhájce Chris Froome, který se díky tomu dostal do čela průběžného hodnocení, do další etapy tak nastoupí ve žlutém trikotu.