Sagan se zachoval hůř než motorka, na Tour musel skončit, říká sudí

Do poslední chvíle bojovalo vedení stáje Bora-hansgrohe, do které patří Peter Sagan, o navrácení slovenské hvězdy do Tour de France, ze které byl po kolizi ve 4. etapě s Markem Cavendishem vyloučen. Nakonec nepomohlo ani odvolání k Sportovní arbitráži v Lausanne. "Jeho návrat byl absolutně vyloučen," potvrdil tvrdý verdikt Miroslav Janout, mezinárodní rozhodčí, který v minulosti působil i na Tour de France.

"Tým i Peter Sagan jsou nadále toho názoru, že Peter nezavinil pád Marka Cavendishe na posledních 200 metrech čtvrté etapy, natož aby tak učinil vědomě," uvedli v oficiálním prohlášení představitelé německé stáje.

Důležitým argumentem bylo podle vedení stáje i to, že slovenského cyklistu po incidentu nikdo nevyslechl. Ani to však k změně rozhodnutí nestačilo. Podle rozhodčích to totiž byl právě Peter Sagan, který ve spurtérském souboji zavinil Cavendishův pád do ochranné bariéry. Britský cyklista po kolizi utrpěl zlomeninu lopatky a závod pro něj rovněž skončil.

Za rozhodnutím rozhodčích stojí i Miroslav Janout, který dříve na Tour de France působil a který se vyjádřil i ke snaze německé stáje o Saganův návrat. „Je absolutně vyloučeno vracet závodníka do závodu poté, co nenastoupil do dvou etap. Tímto je to pro Petera Sagana skončené a na Tour de France už se letos nevrátí,“ říkal ještě před vynesením rozsudku sudí.

VIDEO: Tento moment vzbudil hodně diskusí

Vyhodnocení úterní kolize, za kterou byl Sagan diskvalifikován, je plně v rukou rozhodčích Mezinárodní cyklistické unie (UCI) v místě závodu. Jeden hlavní rozhodčí má vedle sebe ještě tři komisaře, poradní hlas mohou mít další rozhodčí z Francie.

Jak rozhodčí Janout upozorňuje, v rozhodnutí o Saganově diskvalifikaci neměl žádné slovo pořadatel Tour de France. „Byla to událost sportovního charakteru, ta je plně v kompetenci rozhodčích. Ti jsou ze všech stran tlačeni k tomu, aby dbali na bezpečnost. Kdyby jezdce ťukla motorka, byl by oheň na střeše. Pak se Peter Sagan zachová hůř než motorka, a mělo by to být v pořádku? To přece není možné,“ uvádí český cyklistický rozhodčí, který je i po dvou dnech přesvědčen, že vina za kolizi je na Saganově straně.

Miroslav Janout souhlasí s tím, jak byla na Tour de France posouzena. Rozhodující je podle něho pohled z horní kamery, kde je vidět, že Sagan najíždí příliš doprava a zabraňuje Cavendishovi v postupu dopředu. Nakonec dochází ke kontaktu a Cavendish padá.

„Každá situace je důkladně rozebrána a hlavní rozhodčí pak vynese verdikt. Vzhledem k tomu, že Saganův trest byl (v úterý) zpřísněn ze ztráty bodů a umístění na diskvalifikaci, tak nevěřím tomu, že by nyní vůbec někoho napadlo brát rozhodnutí zpět,“ domnívá se Janout.