Boroš skončil na MS cyklokrosařů sedmý, titul obhájil Van Aert

Úřadujícího mistra republiky Boroše po výborném startu přibrzdil brzký defekt a z první desítky se propadl až do třetí, ale postupně se prokousával pořadím opět vzhůru a desítku nejlepších měl brzy znovu na dosah. Lídr českého týmu si nakonec vyjel nejlepší výsledek na MS v kariéře, i když poslední metry závodu absolvoval se spadlým řetězem. Na vítěze ztratil tři minuty a 47 sekund.

"Měl jsem v prvním kole defekt a navíc blbě hned za depem, takže jsem jel půlku okruhu na prázdném kole. Vypadalo to beznadějně, ale viděl jsem, že mají všichni dost problémů, tak jsem to nevzdával. Je jen škoda, že to bylo v prvním kole, když se to dělilo. Start se mi dneska vydařil, byl jsem tam v desítce. Žádné jiné chyby tam pak nebyly, jsem moc spokojený jak s výkonem, tak s výsledkem," prohlásil Boroš.

Ještě větší smůlu měl v úvodu jeden z adeptů na medaile Belgičan Tom Meeusen, pro kterého kvůli technickým problémům skončil závod už po pár metrech. Mathieu van der Poel a Pauwels na začátku společně poodjeli zbytku pelotonu, ale Belgičan měl defekt a Nizozemec zůstal v čele sám. V úniku překonal první defekt, ale ve čtvrtém okruhu musel jet do depa s prázdnou galuskou podruhé a Van Aert se na něho dotáhl.

Chvíli jeli společně v čele, jenže pak zasáhla vyšší moc znovu a boj o zlato mezi dvěma hlavními favority rozhodla ve prospěch dvaadvacetiletého Van Aerta obrovská smůla jeho rivala. Van der Poel dovršil smolný hattrick v defektech, ztratil přes 20 sekund a už nenašel síly na to, aby se do boje o zlato vrátil. Vítěz Světového poháru Van Aert nakonec zvítězil v poklidu s náskokem 44 sekund.

"Na začátku závodu jsem si pomyslel, že se dnes pojede pouze o druhé místo, ale ve druhém okruhu jsem našel rytmus. Chtěl jsem tady odevzdat během té hodiny úplně všechno. Něco jako Mathieův defekt jsem samozřejmě nemohl čekat a je škoda, že měl takovou smůlu. Já jsem moc šťastný za svůj druhý titul," řekl Van Aert.

"Není nic radostného ztratit závod kvůli takové smůle. Je to největší zklamání mojí dosavadní kariéry," prohlásil zdrcený Van der Poel, aniž by chtěl z nepřízně štěstěny vinit lucemburský okruh. "I třeba v Namuru je spousta kamenů. Byl to tady skutečný závod v terénu. Ale těch defektů bylo opravdu příliš. A stojí pak hrozně moc sil a energie," dodal Van der Poel, jenž byl světovým šampionem před Van Aertem v roce 2015.

Kromě Boroše si dobře vedl i třetí muž republikového šampionátu Nesvadba. Na 22. místě dojel při návratu na MS po dlouhých 18 letech takřka čtyřicetiletý Emil Hekele. Vicemistr republiky Tomáš Paprstka skončil šestadvacátý.

"Jsem spokojený, jen škoda těch deseti přede mnou. Jel jsem absolutně v klidu, bavili jsme se o tom, že bude asi dost defektů. Proto jsem se snažil jet stále stejně, svoji stopu a odpočíval jsem, kde jsem to měl přečtený. Jel jsem čistě, bez problémů a těžil jsem z techniky," svěřil se s radostnými pocity Nesvadba.

Na umístění těsně za desítkou dosáhl i přesto, že ho poslední tři kola sužovaly křeče. "Takže jsem musel zvolnit, protože jsem to po startu trochu přepálil. Ale vydržel jsem to až do cíle a jsem fakt nadšený," doplnil Nesvadba.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Bieles (Lucembursko):

Muži elite (24,67 km):

1. Van Aert (Belg.) 1:02:08, 2. M. Van der Poel (Niz.) -44, 3. Pauwels (Belg.) -2:09, 4. Van der Haar -2:52, 5. Van Kessel (oba Niz.) -3:09, 6. L. Sweeck (Belg.) -3:29, 7. Boroš (ČR) -3:47, 8. Vermeersch (Belg.) -4:02, 9. Zahner (Švýc.) -4:08, 10. Weber (Něm.) -4:29, 11. Nesvadba -4:50, ...22. Hekele -6:26, 26. Paprstka -6:49, 39. Malík (všichni ČR) -2 kola.

Muži do 23 let (21,63 km): 1. Nieuwenhuis (Niz.) 53:58, 2. Orts (Šp.) -1:23, 3. Wouters (Niz.) -1:29, 4. T. Aerts -1:34, 5. Cleppe (oba Belg.) -1:38, 6. Dubau (Fr.) -1:56, ...35. Mayer, 39. Jarý oba -1 kolo, 42. Březina (všichni ČR) -2 kola.