Symbol olympioniků v Pchjongčchangu? Čepice, ve které létal Raška

Jedním ze symbolů české výpravy na ZOH v Pchjongčchangu bude čepice, takzvaná Raškovka. Ano, správně, jde o napodobeninu čepice, ve které si slavný skokan na lyžích Jiří Raška dolétl pro první české zimní olympijské zlato. Příští rok v únoru tomu bude padesát let. „Je prima vzdát dědovi takto hold. Doufám, že to i sportovcům přinese štěstí a medailí bude co nejvíc,“ věří Raškův vnuk Jan Mazoch, sám bývalý skokan.

Byl jste první člen rodiny, který tuto čepici viděl?

„Dostal jsem ji už minulý týden, protože jsme měli nějaké focení. Takže jsem byl první člen rodiny, který ji viděl. Ale protože jsme fotili všechno ve Frenštátu, tak jsem ji ukázal i babičce, mamce a ségře, která přiletěla na víkend z Anglie.“

Jak se jim líbil vůbec ten nápad, že bude symbolem OH v Pchjongčchangu „Raškovka“?

„Už jsme to rozebírali dříve, protože ČOV a Alpine Pro potřebovali potvrzení, že s tím souhlasíme. V tom nebyl vůbec žádný problém. S babičkou jsem se o tom taky teď bavil a říkala: Ty čepice jsou pěkné. Je super, že to bude ve spojitosti s dědou. Takže spokojenost určitě je.“

Už si také zažádaly a exempláře?

„Babička mi právě říkala: Sežeň mi taky jednu.“

Takže bude celá rodina českým olympionikům fandit v čepicích?

(smích) „Určitě.“

Jak se tato podoba čepice rodila?

„Nejdříve byla představa modré čepice, ale to jsem říkal, že není ta olympijská. Tu máme k mání od jednoho pána, co má originál od dědy. Tak jsme dali dohromady tuto s pruhy. Můj osobní pocit je, že to je super. Bude to padesát let od jeho zlata a je prima vzdát mu takto hold. Doufám, že to i sportovcům přinese štěstí a medailí bude co nejvíce.“

Jde o věrnou kopii?

„Není to stejný materiál. Taky pruhy byly tenčí, ale je to napodobenina. Móda jde dopředu. Ale vzorem je čepice, ve které děda skákal.“

Kde jsou originály čepice?

„Ve Frenštátu v muzeu. Po dědově smrti babička většinu artefaktů dala do frenštátského muzea, jen něco málo si nechala. Prý ať to aspoň má uplatnění. Říkala: Mně se pod tím nechce utírat prach. A dědovu vítěznou čepici z olympiády má jeden pán z Mladé Boleslavi, děda mu ji dal. Pro sportovce to tenkrát nemělo takovou hodnotu.“

Vy sám byste si skočil jen v čepici?

„Vůbec. Možná z menších můstků, to jsme skákali kdysi i v maskách, v sukni. Ale ze sto dvacítky bych si netroufl ani náhodou. Helma vám dává pocit bezpečí a nač pokoušet osud. Dřív jsme skákali na podzim v maskách na devadesátce, někteří i s popelnicí na zádech, ale to bylo životu nebezpečné. Do toho já bych nikdy nešel.“

Jako bývalý skokan budete na OH fandit hlavně českým skokanům, nebo máte i jiné favority?

„Co se týče disciplín, tak je to jedno, budu fandit českým sportovcům v každé disciplíně, kde budou soutěžit. S tím, že ano, ke skokům mám blíž, protože od šesti let jsem víc než tři čtvrtě života ten sport dělal, takže o tom mám i trochu přehled. Ale pro mě jsou OH o tom, že se dívám na všechny sporty a fandím všem českým sportovcům. Ale skokanům budu držet palce a doufám, že se zvednou a předvedou něco, na co budeme moci být pyšní.“