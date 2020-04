Pilot Wickens se po hrozivé nehodě virtuálně vrátil do IndyCar | iSport.cz

"Pálily mě oči, byla to pořádná jízda," řekl Wickens poté, co se po dvou letech posadil za volant závodního vozu, byť na simulátoru. Na osmé místo za novozélandským vítězem Scottem McLaughlinem se musel propracovat z posledního místa na startu, neboť v poslední zatáčce kvalifikace dostal hodiny. "Byl jsem na sebe strašně naštvaný, protože to se mi za celou dobu na simulátoru nestalo," uvedl pro televizi NBCSN.

Nyní jednatřicetiletý Wickens měl v srpnu 2018 na okruhu Pocono hrozivou nehodu, během níž jeho vůz vyletěl do vzduchu, rozbil se o ochrannou bariéru a dopadl v několika kusech na trať. Bývalý jezdec okruhové série DTM či seriálů formule 2 a 3 utrpěl vážné zranění páteře, po němž zůstal ochrnutý, k tomu měl zlomeniny obou nohou a paží, žeber a pohmožděné plíce.

Navzdory nepříznivým prognózám se Wickens díky rehabilitaci znovu postavil na nohy, zatančil si na své svatbě a nyní se pokouší vrátit k závodění. Vzhledem k postižení nohou využívá ruční řízení a prvního virtuálního závodu v iRacing se ještě nemohl zúčastnit, protože mu nedorazil speciálně upravený volant. V Alabamě si už ale mohl vychutnat pocit ze závodění.

"Jsem nadšený, že jsem mohl něco řídit. Bylo to poprvé, co jsem od nehody seděl za volantem závodního auta. I když to bylo virtuální, byl to skvělý pocit," uvedl Wickens, jenž doufá, že přes simulátory by mohla vést cesta zpět do skutečných vozů.