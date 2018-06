Proč si Dvořák vybral Olomouc? Evropa je velké lákadlo, říká posila z Jihlavy

Druhou ligu jste hrát nechtěl?

„Samozřejmě, druhou ligu jsem hrát nechtěl, i když na tom sestupu mám taky velkou vinu... Každý chce hrát co nejvýš, takže i kdybychom se zachránili a přišla nabídky ze Sigmy, tak stejně bych sem chtěl jít. Je tady předkolo Evropské ligy, to je velké lákadlo. Doufám, že kluby co nejdřív vyřeší administrativní záležitosti, ať se stanu hráčem Sigmy.“

Kouč Václav Jílek prohlásil, že na hrot hledal především pracanta. Zapadnete?

„Doufám, že jo. V Jihlavě byl pan Svědík, to je podobný typ trenéra jako pan Jílek. Taky vyžadoval práci pro tým, takže si myslím, že to pro mě nebude žádná velká novinka. Navíc pan Svědík mi Olomouc doporučil. Říkal, že pan Jílek je výborný trenér a jestli chci někam odejít, tak prý mám jít sem.“

Takže znovu hodně náročný trenér, což naznačil už první trénink?

(kývá hlavou) „Pohodička to nebyla, ale to není nikdy. Po dovolené je to vždycky náročné, ale už jsem se na to těšil. Tři týdny stačily, teď se těším na fotbal.“

Vaším úkolem bude navázat na Tomáše Chorého, s ním hrála Sigma nejpohlednější fotbal...

„Do něj mi chybí asi půl metru. (úsměv) S trenérem jsme se ještě nebavili, na jakou pozici se mnou počítá. V Jihlavě jsem hrál poslední rok a půl spíš podhrota, ale mně je to vcelku jedno. Když nebudu hrát dobře, tak nebudu nastupovat. Je to jednoduchý.“

Nevyčetli vám noví spoluhráči gól, kterým jste jim v dubnu na Andrově stadionu vstřelil a obral je o dva body?

„Zatím ne. To by přišlo asi, kdyby Sigma skončila třeba pátá, ale takhle snad ne.“

Třeba jste si právě tehdy řekl o přestup na Hanou.

„To nevím, nemyslím si, že by mě Sigma brala na základě jednoho zápasu nebo jednoho gólu. Nicméně určitě se počítá každý povedený zápas.“