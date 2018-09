LIGA NARUBY: Nitu pokoušel podavač, Baroš uklízečem a pražské ku..vy

Že by se Milan Baroš pro Baník rozkrájel, to víme všichni. Že by se kvůli němu ale - byť jen na chvíli - proměnil v úklidovou četu, to jsme dosud netušili. Baroš šel jako správný kapitán příkladem, když bylo potřeba zbavit trávník konfet před šlágrem proti Spartě. Nebyl to ale jediný pozoruhodný moment z pondělní bitvy: Nitu chtěl nachytat podavač a Plavšič předvedl skoro salto. Dojte ale i na další zápasy – třeba v utkání Jablonce s Mladou Boleslaví viděla liga zatím nejhorší aut sezony. Podívejte se na fotbal z nadhledu – je to nová Liga naruby!