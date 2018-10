Prodej Opavy schválen! Dubajská firma zaplatí za akcie 50 milionů

Opava, která se v létě po třinácti letech vrátila do nejvyšší soutěže, se strategického partnera snaží získat dlouhodobě. Nabídka Groha, který tvrdí, že jeho firma bude do měsíce součástí velké skupiny kolem soukromé francouzské banky Montpellier, je časově omezená. Smlouva by měla být podepsána do konce října.

Podle dohody má investor zaplatit 50 milionů korun ještě před podpisem smlouvy. Na kontě města měly být ale už ve čtvrtek. Podle Groha se to bohužel nestihlo, ale částka bude poukázána počátkem příštího týdne. Součástí dohody je závazek investora, že každý rok do chodu klubu investuje 25 milionů korun. Naopak město bude dál podporovat částkou 11 milionů korun mládežnické týmy. A sumou čtyři miliony korun bude zajišťovat chod stadionu.

Groh ve čtvrtek na zastupitelstvu vystoupil a odpovídal na dotazy zástupců města. Ti narazili i na jeho exekuce ve výši několika set tisíc korun. Jejich existenci potvrdil. Blíže se k nim veřejně vyjadřovat nechtěl s tím, že jde o citlivou soukromou záležitost. Některým zastupitelům navíc vadilo, že nabídka je omezena a rozhoduje se pod časovým tlakem. „Časově omezená je z interních investičních a strategických důvodů. Peníze v současné chvíli leží, aniž by vydělávaly. Jsem bankéř, peníze můžu alokovat na určitou dobu,“ vysvětlil Groh.

Primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD) uvedl po jednání, že je spokojený. „Věřím, že jde o dobrý krok. Jednání s investorem mě přesvědčila, že zájem je seriózní,“ řekl. Dodal, že ve smlouvě jsou podle něj dostatečné záruky, které zajistí chod klubu a zabrání jeho případnému tunelování či převodu jinam.

Opava prozatím hraje domácí zápasy v azylu v Brně, protože na stadionu nemá vyhřívání. Rekonstrukce je v plném proudu, podle opavských činovníků by se Slezský FC mohl ve vlastním prostředí představit poprvé v pohárovém utkání proti Jihlavě v pátek 12. října.

