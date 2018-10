Klobouk dolů, smekl Trpišovský před Příbramí. Kdy se vrátí marodi?

Těší vás jasná výhra s Příbramí?

„Jsme spokojení s bodovým ziskem, zápas jsme zvládli po dvou porážkách (Ostrava, Zenit Petrohrad). Potřebovali jsme dobrý výkon a bodovat, to se povedlo. Nebylo to úplně bezchybné, měli jsme tam hodně nevynucených chyb, z naší strany tam byl vlažnější začátek a inkasovaný gól na 1:1. Pak jsme se opět trápili s neproměňováním šancí, které se nás drží.“

Přesto padlo pět gólů a divákům se zápas musel líbit, souhlasíte?

„Pochvala pro Příbram, jak to tady odehrála. Oba týmy chtěly hrát fotbal, bylo to zajímavé. Napadali nás až v pěti hráčích, hráli aktivně nahoře a hodně nás trápili, než se nám je podařilo kombinací trošku unavit. Byl to fotbal nahoru dolů, možná trochu z britských ostrovů co se týká rychlých protiútoků. Skončilo to 4:1, ale mohlo to být klidně 7:3. Někteří hráči nebyli úplně fit, stálo nás to hodně sil, Příbram hraje náročně. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale sestříhat to, co jsme neproměnili v poslední době, by dalo na celovečerní film.“

Co říkáte na výkon Jana Matouška?

„Hodně se mi líbil krom toho, když hrál zády k soupeřově bráně, tam jsou u něj ještě rezervy. Ale neodehrál moc zápasů na hrotu, hodně s ním o tom mluvíme, pouštíme si jeho situace. Potvrdil, že když se rozběhne, je nadlidský úkol ho chytat. Měl drajv, spousty náběhů, táhl hodně našich akcí. Škoda, že nemá kanadský bod, jako hrotový hráč by ho z takového zápasu měl mít. Jinak podal výborný výkon.“

Mrzí vás, že se Příbram za stavu 1:1 dostala lehce do vyložené šance?

„Vychází to z rozpoložení obou týmů, kde se hrálo vzadu jeden na jednoho. Květ nebo Rezek na naše stopery, u nás zase Matoušek s Balutou. Pak takové situace můžou nastat. Když to chtějí hrát oba dva týmy, může to být zajímavý fotbal. Všichni na hřišti chtěli hrát nahoru, zásluhu na kvalitě zápasu mají oba dva týmy. Pokud sem přijede nějaké mužstvo bránit, kvalita hry nebude taková jako dneska. Když Příbram získá balon, jde nahoru ve čtyřech, pěti hráčích. Jenom dobře pro český fotbal, aby zápasy vypadaly takhle, Příbrami se to určitě vrátí v jiném zápase.“

Kdo proti Příbrami nebyl fit?

„Zvažovali jsme víc změn. Na Míšovi (Ngadeuovi) bylo vidět, že tahá nohy, odehrál všechny zápasy plus cestování, navíc náš styl je pro hráče hodně náročný, třeba jsou tam často i padesátimetrové návraty po ztrátě balonu. Nakonec jsme udělali tři změny, ale třeba Josef Hušbauer má problémy se zády, Jarda Zmrhal ani Michael nebyli úplně zdraví. Na hřišti jsme je ale chtěli mít, mají sebevědomí, udrží se na míči i v pozici, kdy se hraje vzadu tři na tři. Každý zásah do sestavy, když je tam někdo nerozehraný, je znát. Hušbauer hrál pod tlumícími prostředky, v poločase jsme se bavili o vystřídání, bolelo ho to hodně. Doufáme, že bude v pořádku. Náš program byl náročný, proto jsme rádi, že víkend teď bude volný.“

Lepší se zdravotní stav hráčů, kteří momentálně nemohou nastupovat?

„Máme opravdu skvělé podmínky i zázemí, na některých hráčích se tahle maximální péče projevuje. Věříme, že se někteří hráči brzy připojí. Jugas už jde hrát za juniorku, je v plném tréninku, Simon Deli už je také stoprocentně zdravý. Kuba Hromada jde od pondělí do plného tréninku, Standa Tecl se zatím připravuje individuálně, ale může dělat aspoň základní fyzické aktivity bez míče, třeba jezdit na kole, posilovat. Je tam šance, že by byl už na Jablonec připravený. U Milana Škody se to bohužel prodlužuje, u Micka (Van Burena) bylo zraněí těžké, že neumíme odhadnout, kdy se vrátí. Muris (Mešanovič) naplno trénuje, Marco Alvir je vyřazený asi na celý podzim, nedaří se nám s jeho zraněním hnout. Lukáš Poktoný má problém s lýtkovým svalem. Jsme rádi, že už se k nám přidal Olayinka, v pondělí také půjde hrát za juniorku, aby měl zápasové zatížení. Takže Jugas i Hromada se k nám už připojí a snad i během příštího týdne i Standa Tecl. Doufám, že bude v pořádku Pepa Hušbauer, ten je pro nás stěžejní. Máme teď 14 dní na to vypadnout ze zápasového režimu a potrénovat. Kluci dostanou na víkend volno, i hlava bude důležitá.“

Jak hodnotíte uplynulý blok ligových zápasů?

„Byli bychom spokojení, kdybychom v Petrohradu nedostali gól a nepohráli v Ostravě. V Evropě jsme zvládli zápas s Bordeaux, v Petrohradu bohužel ne. Dojeli jsme na to, že na jeden gól potřebujeme spousty šancí. Zaváhání v Ostravě nás bude všechny dlouho mrzet. Celkově tedy spokojenost, ty dvě zaváhání nás stály neproměněné šance. Asi dvacetkrát jsme byli sami před brankářem a proměnili to snad jen jednou.“

