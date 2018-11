Bod z Boleslavi je vzpruha, říká Ďurica. Masopustovi se omluvil a přál návrat

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Dukla: Krásný ťukes domácích, Ďurica na poslední chvíli zasáhl VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak těžké pro vás bylo soustředit se na utkání poté, co se kolem vás během týdne dělo?

„Jsem zkušený. Po zápase jsem psal Lukášovi (Masopustovi), omluvil jsem se mu. Ten zákrok byl tvrdý, ale neměl jsem v úmyslu ho zranit. Moje noha ani nebyla vysoko. On pak nešťastně dopadl, nešťastně si to způsobil. Psal jsem mu, aby se dal rychle do kupy. Doufám, že co nejdříve bude zase hrát.“

Věříte tedy, že vás disciplinární komise dodatečně nepotrestá?

„Je mnoho takových zákroků. Kdybych ho v tom skluzu zranil přímo, jak jsem ho trefil, tak je to jiné. On dopadl a koleno si nějak podvrtnul, tam se stalo to zranění. Byl to tvrdý zákrok, ale neměl jsem úmysl mu způsobit něco nepříjemného.“

Pojďme k zápasu. Po dvou prohrách, kdy jste dostali dohromady deset gólů, jste udrželi v Boleslavi nulu. Jste spokojení?

„Spokojenost je, protože po těch posledních dvou špatných výsledcích, kdy jsme dostali dost gólů, přišla taková vzpruha. Neinkasovali jsme. Byl to remízový zápas. Jsme rádi, že jsme neinkasovali, ale musíme ještě zabrat do útoku. Je na čem pracovat. Musíme jít krok za krokem.“

Byl to spíš boj, že?

„Ano, bylo to takové. My jsme byli po dvou těžkých zápasech, je důležité, že jsme se dali do kupy. Musíme ale pokračovat dál.“

Boleslav málem kopala penaltu, sudí ji nejprve nařídil po zákroku Daniela Tetoura na Petra Mareše, pak ji na základě videa odvolal. Jak jste tuto situaci viděl?

„Byl jsem u toho. Náš hráč nejprve trefil míč a soupeř přes něj pak přepadl. Rozhodčí pak vše viděl na videu. Kdyby nebylo video, byla by penalta a zápas by pro nás byl ještě horší.“

Divil jste se, že nejprve písknul penaltu?

„My jsme se s ním šli hádat, protože ta penalta by byla velmi přísná. Ale nakonec se na to podíval a nebyla.“