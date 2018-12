Lischka nešťastně prohrál Jablonci zápas: Moc jsme neukočírovali emoce

Nejen, že je to do Karviné lán cesty. K tomu je na druhé straně soupeř, který Jablonci nevoní. Posledního října ho vyřadil v MOL Cupu (1:0), teď mu nenechal ani bod v lize. „Jeli jsme pro výhru, bohužel jsme to nezvládli,“ pokrčil rameny David Lischka, odchovanec nedalekého Baníku Ostrava. Teď ho ještě čeká s kumpány jeden extra náročný týden. Ve čtvrtek Evropská liga v Kyjevě a v pondělí dohrávka podzimu se Slavií. Bez elitního útočníka Martina Doležala...

V klíčovém momentu se vám balon nešťastně odrazil od nohy, že?

„Jo, ale těch chyb tam bylo víc už předtím. Jedna navazovala na druhou. Ve finále se ode mě míč nešťastně odrazil přímo k jejich hráči, který dal rozhodující gól.“

V první půli jste hráli velmi dobře, ale ve druhé už to nebylo takové. Proč?

„Měli jsme pokračovat v tom, co jsme nastavili, a převést si to do druhého poločasu. Už jsme nehráli svoji hru, hodně jsme nakopávali balony. Hráli jsme to, co Karviná chtěla. Zatáhla se a spoléhala na brejky. Měli jsme si dát balon na zem a dostávat se tam jako v první půli.“

Karviná - Jablonec: Guba hlavičkou znovu dostal Karvinou do vedení. 2:1 720p 360p REKLAMA

Inkasovali jste sedm žlutých karet. Není to moc?

„Byly tam emoce. Moc jsme je neukočírovali, bohužel. To se ve fotbale někdy stává. Martin Doležal má čtvrtou žlutou, což je pro nás ztráta.“

Nepřipomínalo vám to marný boj v poháru na konci října?

„Přesně tak, bylo to podobné. Taky jsme prohráli gólem ze standardky a byli jsme lepším týmem. Jenže jsme neproměňovali šance. Jako teď. Vezeme si odsud dvě porážky. Cesta zpátky zase nebyla úplně příjemná. Terén už nebyl v prosinci kvalitní jako na podzim, ale dá se na tom hrát. Na tohle bych se určitě nechtěl vymlouvat.“

Soupeř nedávno vyměnil kouče, po Romanu Nádvorníkovi nastoupil Slovák Norbert Hrnčár. Bylo to na hře znát?

„Karviná má nového trenéra, určitě to pro ni byl impulz. Povedlo se jim pod ním vyhrát první zápas v poháru s námi a ve třech utkáních v lize udělat čtyři body. K tomu můžu domácím jen pogratulovat.“

Karviná - Jablonec: Krivák šikovně tečoval centr, Hrubý ale jeho šanci chytil Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Karviná - Jablonec: Jovovič znovu střílel, tentokrát ho vychytal Berkovec 720p 360p REKLAMA