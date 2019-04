Sparťanský hrdina Plavšič: Když už dám gól, tak moc hezký | iSport.cz

Osm zápasů od 9. prosince loňského roku nebyl v nominaci k utkání, nebo se dostal maximálně na lavičku. Sparťanský trenér Zdeněk Ščasný sázel na krajích na jiné hráče. Jednak přes zimu vyletěl 16letý talent Adam Hložek a prostor dostala i zimní posila David Moberg Karlsson.

Když však šance pro srbského záložníka Srdjana Plavšice přišla, byl u důležitých momentů. V pohárovém duelu v Teplicích vstřelil úvodní branku zápasu a v neděli ve 291. derby pražských „S“, kde překvapivě nastoupil v základní sestavě, jej bylo plné hřiště.

„Já už jsem takový hráč a je jedno, proti kterému soupeři zrovna hrajeme,“ řekl ke svému energickému výkonu. „I na tréninku odmakám všechno naplno. Teď jsem byl ale rád, že jsem po delší době nastoupil v základu. Myslím, že jsem dobře trénoval a povedl se mi už pohárový zápas v Teplicích,“ pokračoval sparťanský hrdina.

Tím se stal v 53. minutě, když se k němu dokutálel odražený balon a srbský fotbalista jej z voleje napálil na slávistickou branku. Míč však ve vzduchu zaplaval a brankář Ondřej Kolář už nestačil reagovat. Bylo vyrovnáno a Plavšič vyrovnávací trefu oslavil radostným skluzem před vlastní střídačkou.

„Seběhlo se to strašně rychle a najednou jsem viděl, že to letí do branky. Mám z toho velkou radost,“ usmíval se rodák z Nového Sadu.

Byl to jeden z jeho nejhezčích gólů? „Já dávám obecně málo branek, ale když už se mi to povede, tak jsou hezké,“ smál se Plavšič.

Pak už naladil na vážnější notu. „Derby je pro fanoušky i pro nás nejdůležitější zápas. Tohle mělo velký náboj a fanoušci vytvořili skvělou atmosféru. Původně jsme sem přijeli vyhrát, ale po takovém průběhu, kdy měla dost šancí Slavie i my, musíme být rádi za remízu,“ dodal.

Za Plavšičovo představení v Edenu byl rád i hostující kouč Zdeněk Ščasný. „Byla to dobrá volba. Důvodů bylo několik, hrál už podobně doma (v derby) ve stejné roli, sedí mu to. Věděli jsme, že na kraji bude hrát Coufal, nebo Frydrych, takže ve vzduchu nebude vyhrávat souboje, ale Srdjan do nich chodí dobře. Hodně pracuje, zaměstnával obranu Slavie. Své úkoly splnil. Navíc dal krásný gól. Nemám víc co dodat.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:1. Válku v Edenu poznamenala videodivočina Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Hušbauer po derby: Video? Komedie, Nita do mě vletěl 720p 360p REKLAMA

Slavia - Sparta: Souček z rohového kopu posílá sešívané do vedení 1:0! 720p 360p REKLAMA