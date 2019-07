Baník i Sigmu drží náhradní gólmani. Ohrozí Laštůvku s Buchtou? | iSport.cz

Řečeno „pelíškovsky“ a samozřejmě s nadsázkou: rozmohl se nám tady takový nešvar. Na dlouhodobé brankářské opory, které tým drží několik sezon, se pomalu zapomíná. Mohou za to zranění veteránů, ale především dosavadní výkony jejich náhradníků, které fanoušky nutí ke zcela relevantní myšlence, zda se po uzdravení zkušené jedničky vůbec vrátí do základní sestavy.

Na chlup stejná situace panuje v Ostravě, kde při absenci Jana Laštůvky zaskakuje Viktor Budinský, a v Olomouci, kde Miloše Buchtu nahrazuje Michal Reichl.

Podobností na straně Baníku a Sigmy je tolik, až je to úsměvné. Tak zaprvé: tradičními gólmany číslo jedna jsou ostřílení borci, kterým táhne na čtyřicet. Dle výkonnosti i tréninkové morálky byste to však nehádali ani Laštůvkovi, ani Buchtovi. V uplynulé sezoně vychytali oba jedenáct čistých kont, zároveň během léta nic nenasvědčovalo tomu, že to v tomto ročníku bude jiné.

Pár dní před ligou však trenéři slyšeli špatnou zprávu. Bohumil Páník se dozvěděl, že Laštůvku trápí rameno, kvůli kterému předčasně odcestoval domů ze soustředění v Rakousku. A Radoslav Látal na kemp Buchtu kvůli zlomenině prstu na ruce raději ani nevzal.

Brankáři Baníku Jan Laštůvka (37) - 172 zápasů, 58 nul Viktor Budinský (26) - 16 zápasů, 4 nuly Lumír Číž (19) - 0 zápasů

Paralela číslo dvě: náhradníkům je shodně 26 let a o obou se dlouhodobě traduje, že mají nejvyšší čas naplnit svůj velký potenciál. Budinský patřil do slovenské jednadvacítky, Reichl se ve stejné kategorii dokonce zúčastnil domácího Eura 2015. Na rozdíl od svých tehdejších kolegů Jiřího Pavlenky a Tomáše Koubka, kteří si budují renomé v zahraničí a jsou členy reprezentačního áčka, však na Hané dosud pořádně neprorazil. „Ale jsem fl egmatik, takže nemám žádný problém. Připravuju se pořád stejně,“ ujišťuje Reichl, jehož velkou předností je například hra nohama.

Zatímco v Baníku bylo jasné, že Laštůvku nahradí Budinský, neboť třetím gólmanem je nový mladík Lumír Číž, na Andrově stadionu byla volba složitější. Zálusk na flek v brance si totiž dělal i poctivý Aleš Mandous, který se na jaře blýskl výborným výkonem na Slavii.

„Rozhodnutí bylo na trenérovi gólmanů (Tomáši Lovásikovi), který zná kluky líp, pracuje s nimi delší dobu. Souhlasil jsem s ním, protože Reichl má víc zkušeností než Mandous. Navíc tady odchytal s klukama postupovou sezonu. Zatím mě nezklamal, chytá dobře,“ říká kouč Látal, který do Olomouce přinesl novou energii a s tím spojenou motivaci pro jiné hráče. Buchtův návrat už není tak jistý, jak by se čekalo u předchůdce Václava Jílka. „Nemá cenu na Miloše tlačit, aby něco uspěchal. Je to zranění na šest až osm týdnů. Buďme rádi za Rei chlovu formu,“ naznačuje. Reichl se v dobrém světle představil na úvod v Plzni, kde zabránil debaklu, a naposledy vynuloval Zlín. Budinský zase v pondělí čaroval v Karviné, zejména díky němu Baník zvládl slezské derby.

Brankáři Sigmy Miloš Buchta (39) - 82 zápasů, 28 nul Michal Reichl (26) - 12 zápasů, 3 nuly Aleš Mandous (27) - 1 zápas, 0 nul

„Nezmatkuje a pochytá spoustu věcí. Působí klidně, navíc si myslím, že se jeho výkony budou stupňovat,“ chválí jej trenér Páník. Rovněž z jeho vět lze snadno vyčíst, že se díky kvalitnímu záskoku z Laštůvkovy pauzy nijak nehroutí. Ostatně realizační tým si někdejší jedničku Bohemians řádně otestoval již v květnovém finále MOL Cupu se Slavií (0:2). A také obstál.

Pro slezsko-moravské konkurenty, kteří si dělají zálusk na místo v elitní šestce, jde o pozitivní zjištění. V brance Ostravu ani Olomouc oproti jiným pozicím bota netlačí. Extrémně zajímavé tak bude sledovat vývoj v následujících týdnech. Vrátí se persony do základu, nebo pomalu vyklidí své pozice? Pokud na to budou mít trenéři odvahu, odhalí se ega. Ne každý se totiž spokojí s mentorskou rolí, zvlášť když cítí, že ještě mančaftu může pomoct coby „number one“.

Týmy s novými jedničkami

ZLÍN - STANISLAV DOSTÁL (28)

Zlínský odchovanec se do brány vrátil po půl roce, protože jaro odchytal urostlý Slovák Matej Rakovan. Nový kouč Josef Csaplár sází na Dostála, který si zatím vede velmi dobře. Jen ty body...

OPAVA - VILÉM FENDRICH (28)

V předchozí sezoně odchytal většinu utkání zkušenější Vojtěch Šrom, nyní přišel čas pro mladšího kolegu, kterého do Opavy dotáhl trenér Roman Skuhavý. Fendrichův start? Dva zápasy, dvě nuly!

PŘÍBRAM - MAREK BOHÁČ (30)

Ligu hraje po více než čtyřech letech! Věčný náhradník se těší důvěře kouče Romana Nádvorníka, jenž Boháče upřednostňuje před loňskou jedničkou Ondřejem Kočím. Slušný restart kariéry.

BOHEMIANS - ROMAN VALEŠ (29)

Čekalo se, že zkušeného Tomáše Fryštáka v Ďolíčku pomalu nahradí posila Patrik Le Giang. Jenže jeho zranění a solidní výkony poslaly mezi tři tyče Valeše, jenž naposledy vynuloval Boleslav.

KARVINÁ - MARTIN PASTORNICKÝ (23)

Martin Berkovec odešel do Litvy, takže se v létě v Karviné řešil jeho záskok. Nakonec trenér František Straka vsadil na muže, který si debut mezi elitou odbyl na konci jara. A vychytal baráž.