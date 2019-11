Jiný, ale pořád geniální. Souček zase pálí, útočit může až na dvacet gólů | iSport.cz

Byl to nejpůsobivější výkon středního záložníka v jednom ročníku. Josef Hušbauer a jeho závratných osmnáct ligových branek, které pomohly Spartě k suverénnímu titulu na jaře 2014. Ani obávaný střelec David Lafata tenkrát svému kolegovi nestačil.

Jestli se Tomáš Souček nezasekne, nynějšího parťáka ze slávistické zálohy dožene pravděpodobně někdy během května 2020, čili v nadstavbové části o titul. A teoreticky se může vyšplhat i na střelecký Everest, na dvacítku gólů.

Za celou českou ligovou historii ho zdolalo jen pět hráčů, a všechno známí kanonýři, od kterých se to tak nějak čeká. Nikolaj Komličenko, hned čtyřikrát démon David Lafata, Vratislav Lokvenc, Radek Drulák a Horst Siegl.

„Já jsem ale pořád defenzivní záložník, spíš se tomu směju,“ kroutí hlavou nad svou produkcí sám Souček.

Ale žerty stranou, jak je na tom? Teď má po čtrnácti startech osm branek, což dělá přibližně 0,6 gólu na zápas. Ke dvěma utkáním – proti Bohemians a Slovácku – nenastoupil.

Důležitá je tedy otázka, jestli, nebo jak často si dá leháro ve zbytku sezony. Dle současného trendu by měl chybět ve dvou, maximálně třech utkáních ze zbývajících devatenácti. Je to čirá matika, všechno může být stokrát jinak, ale vymlouvat se na to, by pak nebyla žádná hra.

Takže Součkovi násobíme jeho gólový průměr 0,6 šestnácti a taky sedmnácti, ať máme širší „přistávací plochu“. A vychází nám, že ještě devět nebo deset gólů dá.

O chlup přesnější je to brát na minuty, na jeden gól jich potřebuje necelých 156. I v tomto případě by byl výsledek podobný, Součkova meta by tak mohla být těsně pod zmiňovanou dvacítkou. A na ni by se dostal v případě odchylky, kterou lze ve sportovním světě předpokládat.

Tomáš Souček navazuje na střelecky povedenou minulou sezonu • Foto iSport.cz

Jeho obrovská výhoda je, že se dostává do zakončení všeho druhu. Zahrává penalty, i když dvě nedal, tak tři ano, silný je při ofenzivních standardních situacích i ve „finiši“ hlavou a často se dostává na dostřel i v šestnáctce soupeře po náběhu z druhé vlny.

Co se těchto dovedností týče, ty už měl v minulém ročníku.

„Je to top hráč. Má nejen kvalitu, ale i sebevědomí, vybudoval si skvělou pozici, “ pronesl trenér Jindřich Trpišovský ke slávistickému kapitánovi, který v neděli Teplicím jeden gól dal a na další nahrál.

Malá poznámka, kdyby všechno šlo exaktně, jak velí počty, Souček by se střeleckým králem nestal. Nikolaj Komličenko má zatím zaděláno na zápis okolo 21 branek a vysoko by se mohl pohybovat i sparťan Guélor Kanga.

Jenže znovu platí, 24letá opora „sešívaných“ je hráčem hlavně do defenzivy... Tím jsou výkony ještě obdivuhodnější.

Srovnání statistik Tomáše Součka v současné a minulé sezoně • Foto iSport.cz

