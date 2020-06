Olomouc: špatná forma opor, uspokojení, větší dozor i nejistota | iSport.cz

Sigma před „koronavirovou“ pauzou a po ní? Jako den a noc. Zatímco na začátku jara Olomouc v poháru vyprášila Jablonec a porazila Spartu, nyní se trápí. Ze tří utkání získala pouze bod, vstřelila jediný gól. „Jsem smutný a zklamaný. Bohužel je to obrázek toho, že Sigma momentálně nemá formu. Škoda, protože si myslím, že by měla mít cíl být v první šestce. Ať už teď nebo i v budoucnu,“ řekl v Dohránu její bývalý hráč David Rozehnal, jehož hanácký klub lanaří do svých služeb. Proč se týmu trenéra Radoslava Látala nedaří? Deník Sport vybral pět faktorů.

David Houska, muž na všechno. A podle toho bohužel taky vypadají ofenzivní čísla tvořivého středopolaře, neboť jeden vstřelený gól a jedna asistence jsou na kvality hráče ze širšího kádru reprezentace málo. Houska doplatil na odchod Jakuba Plška, jenž mu pomáhal s útokem, a Lukáše Kalvacha, který mu kryl záda. Teď musí zvládat oboje. A drhne to, protože Radim Breite, zimní posila z Liberce, zatím marně hledá ideální formu a Lukáš Greššák nemá kreativitu v krvi. Chtělo by to probudit Pabla Gonzáleze nebo opět vsadit na šikovného odchovance Ondřeje Zmrzlého.

Zvláštní atmosféra v klubu

Deník Sport minulý týden jako první přinesl informaci o možném návratu Josefa Lébra do Sigmy, miliardář by měl zájem stát se většinovým vlastníkem. Mezitím vedení klubu i zástupci olomoucké radnice jednali o budoucnosti ještě s jinými subjekty. A do toho se chystá valná hromada, kde předseda spolku Jaromír Gajda předá žezlo svému nástupci. Nejistá situace neprospívá vůbec nikomu, (staro)nové tváře by si totiž pravděpodobně přivedly posily i do řad managementu. Nervozita se stupňuje. Stadion navíc občas navštěvuje i aktuálně nezaměstnaný trenér Václav Jílek.

12 - Tolik milionů ročně bude klub ještě deset let dostávat od města Olomouce za prodej stadionu.