Nový střelec Slavie Zima: Chci přispět k titulu. Teď do toho dáme všechno | iSport.cz

Jak si svou první slávistickou trefu užíváte?

„Mám velkou radost, samozřejmě. Ale pro mě jsou důležitější týmové výsledky než individuální statistiky. Hlavně, že jsme to zvládli a vyhráli jsme.“

Vzorná odpověď. Napadl by vás takový scénář? Ještě na podzim sotva v dresu olomouckého áčka, teď ve Slavii gól, který může váš tým zásadně posunout k titulu?

„Nenapadl. Nevím, asi je to nějaká sranda.“

V sestavě ligového lídra jste se po předchozích patáliích usadil, už jste si na všechno zvykl?

„Musím říct, že tohle by pro mě bylo před půl rokem nemyslitelné. Hrál jsem hlavně třetí ligu za béčko Sigmy, takže jsem samozřejmě rád za to, co je teď. Chci hlavně co nejvíc přispět týmu a k titulu.“

Byla to tentokrát celkově jiná Slavia než naposledy při remíze 2:2?

„Posledně jsme se nechali vtáhnout do války, tak to prostě bylo. Ale myslím, že tentokrát to rozhodčí zvládnul lépe než posledně, asi i v tom to bylo. Teď máme obrovskou radost, Baník měl ještě na konci šanci a mohl vyrovnat, ale zvládli jsme to a můžeme jet domů šťastní a radovat se.“

SESTŘIH: Baník - Slavia 1:3. Sešívaní krok od titulu! Dominantní výkon řídil Stanciu

Vycházeli jste při přípravě na tento zápas právě z té nedávné remízy 2:2?

„Chtěli jsme zopakovat ten druhý poločas, jak jsme Baník zatlačili. To se nám prvních třicet minut dařilo, pak se Baník trochu rozehrál, ale ustáli jsme to. Druhý poločas jsme zvládli dobře takticky, až ke konci, kdy Baník chytil druhý dech, zahrál skvělý balon, krásný gól. To se dalo těžko bránit.“

A teď velké finále. Jaké budou ty nejbližší dny?

„Myslím, že příprava bude stejná jako na každý zápas. A pak už je to na každém z nás. My víme, o co hrajeme, máme psychickou výhodu, můžeme to doma rozhodnout. Dáme do toho všechno a doufám, že vyhrajeme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90. D. Buchta Hosté: 14. Zima, 43. Bořil, 90+2. Musa Sestavy Domácí: Laštůvka – J. Pokorný, Stronati, Svozil, Fleišman (C) – Jánoš, Kaloč (81. Drozd), Jirásek (65. Smola) – Potočný (81. Baroš), O. Šašinka (56. Kuzmanović), Lalkovič (65. D. Buchta). Hosté: O. Kolář – Coufal, Frydrych, Zima, Bořil (C) – Ševčík (75. Traoré), Holeš – Masopust (82. Oscar), Stanciu (86. Takács), Provod – Tecl (86. Musa). Náhradníci Domácí: Budinský, Drozd, Buchta, Baroš, Kuzmanović, Smola, Procházka Hosté: Kovář, Hellebrand, Oscar, Takács, Traoré, Júsuf Hilál, Musa Karty Domácí: Jirásek, Kuzmanović, Fleišman Hosté: Ševčík, Musa Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 1722 diváků

Trpišovský: Baník nás napadal, my byli přesnější. Stanciu je jiný hráč

Kozel: Slavia byla efektivní. Místo vyrovnání jsme dostali druhý gól