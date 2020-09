Babylon v Karviné? Příliš cizinců nese starosti, hráči z Čech se nehrnou

Bez hráčů ze zahraničí se neobejdou. Na „periferii“ u polských a slovenských hranic se čeští borci zrovna nehrnou. A když, musí tomu odpovídat podmínky. Otevřeně o tom před rokem pro deník Sport vyprávěl obránce Jan Krob. V Teplicích byl mimo soupisku, hledal si místo, předběžně byl s Karvinou domluvený. Jenže vše padlo.

„Panu Strakovi (tehdejší trenér) i panu Vlkovi jsem říkal, že do Karviné půjdu rád, ale že to musí brát i z mé strany,“ vysvětloval Krob. „Mám rodinu, nějakou smlouvu v Teplicích. Musel jsem si říct o částku, aby se mi to vyplatilo. Mám to čtyři sta kiláků z baráku, proto jsem si řekl o peníze trošku vyšší. Vždyť už je to skoro zahraniční angažmá. S dvěma dětmi, rok a půl starými dvojčaty, to by se manželka sama zbláznila.“ Výsledek? Krob šel do Jablonce, kam to má 116 kilometrů.

České kluby na kluky ze Sparty či Slavie dosáhnou lépe

Sportovní ředitel Lubomír Vlk upřesnil, že konkrétně u Kroba nešlo o trošku vyšší peníze. „Řekl si o dvojnásobný plat, než měl v Teplicích, což nešlo akceptovat.“ Připouští ovšem, že právě vzdálenost hrává při skladbě kádru a hledání posil důležitou roli.

„Všichni bychom si přáli, abychom tady měli české a slovenské hráče, i kvůli