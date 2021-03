Hložek po návratu: Kondice chyběla. Stáhnout Slavii? Rozdíl není tak velký

Jaké bylo po delší době opět naskočit do ligového zápasu?

„Samozřejmě, bylo to skvělé. Počítal jsem to, byly to asi 4 měsíce a 10 dní bez fotbalu. Takže to je dlouhá doba a jsem rád, že jsem se vrátil. A také že jsem první zápas zvládl zdravotně. Teď už jenom trénovat a dostat se do kondice, která mi proti Příbrami ještě chyběla.“

Jak se to projevovalo?

„Například už v prvním sprintu. Mám za sebou opravdu kvalitní tréninky s kondičními trenéry, ale je to obrovský rozdíl oproti zápasu. Obvyklá fyzička mi pořád chyběla. Teď budu trénovat a chystat se na Plzeň.“

Sparta - Příbram: Hložek mohl mít gól po návratu! Ale šlo o vlastní branku Mezery, 4:0

Nakonec mohl comeback proběhnout i s gólovou oslavou, jenže ve velké příležitosti jste nemířil přesně. Co se nepovedlo?

„Přiznávám, že jsem si návrat představoval gólově, dokonce jsem měl v zápase jednu velkou šanci po přihrávce Adama Karabce. Zkusil jsem to napálit na první tyč, viděl jsem, že tam bylo volno. Ale bohužel, šlo to těsně vedle…“

Nebýt vynucené karantény návrat už mohl proběhnout dřív. Neštvalo vás to?

„Snažil jsem se to právě k zápasu s Příbramí směřovat, covid to pak bohužel posunul. Spokojený jsem nebyl, ale dostal jsem o trochu víc času na trénink. I doma v karanténě jsem trénoval a teď jsem spokojený, že jsme opět zpátky.“

Zrovna před sérií těžkých zápasů. Těšíte se na Plzeň a později i Slavii?

„Jsem rád, že v tom kluky nenechám. Rozdíl mezi námi a Slavií není tak velký, abychom o první místo nezabojovali. Musíme se ale soustředit na tři body z každého zápasu a uvidíme, na co nám to bude stačit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33. Ladislav Krejčí ml., 43. Kozák, 81. Karabec, 90+2. Mezera (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Wiesner, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. (86. Sáček) – Plavšić, Dočkal (C) (73. Karabec), Ladislav Krejčí st. (86. Matěj Hanousek) – Kozák (61. Hložek). Hosté: Šiman – Mezera, Tregler (C), Soldát (87. Januška), O. Kingue, Antwi (60. T. Pilík) – Zorvan, Lalkovič (60. Jan Rezek), Svoboda, Cmiljanović – Voltr (81. Vávra). Náhradníci Domácí: Heča, Hanousek, Sáček, Souček, Karabec, Hložek, Novotný Hosté: Kočí, Kvída, Vávra, Rezek, Pilík, Vilotić, Januška Karty Domácí: Ladislav Krejčí ml., Wiesner, Ladislav Krejčí st., Vitík Hosté: Lalkovič, Soldát, Voltr, Cmiljanović Rozhodčí Franěk – Nádvorník, Hájek Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

