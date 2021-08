Řezník: Každé vítězství nám pomůže. Gól? Jen jsem slíznul smetanu

Těžká bitva?

„Hodně. Liberec má kvalitní mužstvo s rychlými hráči nahoře v ofenzivě, přes které se také snažil hrát. Bereme důležité body, protože se odtud nebudou určitě odvážet lehko. Asi to bylo utkání o jednom gólu a ten jsme dali my. Zaplaťpánbůh.“

Ten jeden gól jste vstřelil vy a ve vápně jste si počínal skoro jako rozený útočník...

„Je to tak (směje se). Klukům jsem říkal, že bych takové góly chtěl dávat, aby se mi míč odrážel před prázdnou branku. Jhon Mosquera hlavičkoval, ale brankář míč dobře vyrazil. Stál jsem na správném místě a pak už jen slíznul smetanu. Hlavně, že jsme vyhráli.“

Co říct k závěru, kdy vás domácí dostali pod tlak?

„Přišel nám pomoct Jakub Brabec, soupeř sypal do vápna centry, uskákali jsme je. Konce zápasů jsou vždy hektické, padaly fauly a karty… Šance na rozhodnutí jsme měli, Ba Loua šel dvakrát sám na branku. Byli bychom víc v klidu, kdyby padl druhý gól, ale dopadlo to dobře.“

Společně se Slavií, která má o odložené kolo méně, jste jako jediní stoprocentní. Jak vnímáte ideální vstup do ligy?

„Chtěli jsme, aby se nám povedl. Dřeme jeden za druhého, což se nám vyplácí. Sbíráme body a musíme pokračovat dál. Máme široký kádr, takže se můžeme točit. Proti Liberci dostali šanci jiní, kluci z pohárů hráli i prodloužení, měli toho plné kecky. Každé vítězství nám pomůže.“