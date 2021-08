Olomoucký objev Zifčák: Mám pohodu, která se mě drží. Zvedáme se

Z vašeho pohledu to tedy ruka nebyla?

„Asi jsem se balonu hřbetem ruky trošku dotkl. Ale Conde měl v prvním poločase snad čtyři takové. Věděl jsem, že tohle se pouštělo. Já jsem se to snažil zpracovat, ale nijak jsem si míč rukou nepřistrčil a nevylepšil si pozici. Za mě regulérní gól. Byl jsem si jistý. VAR to potvrdil.“

Co se u vás přes léto změnilo, že vám to tak jde?

„To nevím. (úsměv) Jsem hrozně rád, že to tam takto padá. Vyšel mi zápas s Pardubicemi, na který jsem se velmi těšil. Od té doby se cítím dobře i na tréninku. Mám herní pohodu, která se mě drží.“

Je vám jedno, jestli hrajete z křídla jako ve Zlíně anebo jste na hrotu?

„Jsem zvyklý nastupovat na křídle, nehrál jsem to poprvé. Pomohl mi gól. Pablo si mě všiml a výborně mi to prostrčil. Já jsem se jenom snažil trefit branku. Jsem rád, že jsme to zvládli a ještě tak vysokým rozdílem. Naše góly nebyly náhodné, ale vypracované. Fotbalově se zvedáme. Navíc jsme to vzadu konečně zvládli jen na jeden inkasovaný gól. Předtím jsme dostávali aspoň dva.“

SESTŘIH: Zlín – Olomouc 1:4. Překvapivě jasnou výhru Sigmy zařídili čtyři střelci

Přispěl jste k tomu i asistencí na Daňkův zásah. To taky potěší, co?

„Hlavní zásluhu má Kryštof, který to udělal parádně. Navedl si balon a krásně trefil na zadní tyč. Věděli jsme, že se Zlín bude snažit vyrovnat a říkali jsme si, že zkusíme udeřit z brejku. Na konci už jsme si to pohlídali. Padá nám to tam a myslím, že to fanoušky baví. Když jsem střídal, měl jsem toho plné zuby. Kondici to chce ještě trošku doladit.“

Od toho máte schopné náhradníky, aby to na konci vzali za vás, co?

„Jedině dobře, že se kluci trefili. Vystřídali jsme obě křídla a kluci to výborně oživili. Tomáš Zahradníček našel Martina Hálu, který dal gól. Pak i Vaňous. Máme víc hráčů, kteří dokážou dát gól. Pro soupeře je těžší se na nás připravit.“