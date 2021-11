Výšlap bez povyku. Liberec roste, proč sedí nejlepší střelec?

Vzestup je to rychlý. Ještě donedávna se fotbalisté Slovanu Liberec krčili na posledním místě tabulky, teď se vyšvihli do klidného středu. Výšlap Severočechů probíhá bez povyku, cíle si ale dobře naladěná kabina klade ještě o patro výš. „Tým na to máme,“ myslí si Chaluš. Jeho slova nevědomky potvrzuje fakt, že ani aktuálně nejlepší liberecký střelec Ľubomír Tupta nemá jisté místo v sestavě, na hřiště se dostal až v 85. minutě, ale i tak byl za hrdinu dne.