Dloubák: Plzeň má Bílkův rukopis, soudí Podaný. Mluví i o roli skauta

V novém díle Dloubáka se podíváme i na první Plzeň a její útok na titul - má Viktoria na to, aby boj o mistrovský pohár dotáhla až do konce, a v čem už se na ní projevil rukopis Michala Bílka? Je dnes pro týmy větší motivaci se předvést proti suverénovi ze Slavie, anebo stále je hlavní metou porazit Spartu? A rozhoduje to v nasazení v zápasech? Jakub Podaný mluví i o své nové roli skauta a o tom, za který tým by ho v lize nejvíc bavilo hrát.