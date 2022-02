Upřímný Horejš: Sivokův odchod byl šok. Nabídku smlouvy jsem nedostal

Sobotní partii s Plzní odehráli s otevřeným hledím, zejména v prvním poločase se odvážně pustili do lídra FORTUNA:LIGY. Budějovické Dynamo ale po těsné prohře 0:1 ze zajímavého výkonu nemá do tabulky nic. Trenér David Horejš po sobotním duelu odpověděl i na dotazy Sportu ohledně nečekaného konce sportovního ředitele Tomáše Sivoka. „Je to velká ztráta pro klub,“ neskrýval zklamání.

Horejš, Sivok, Drobný. Úspěšná trojka patriotů, která pomohla budějovické Dynamo vytáhnout do pozice zajímavého ligového týmu, kde po hráčích koukají nejlepší české kluby. U mužstva zbývá poslední, kouč David Horejš. Ani jeho pozice po odchodu Tomáše Sivoka ale není ideální.

Klub ústy svého mluvčího Michala Průchy v sobotu ujišťoval, že o pokračování úspěšného trenéra, který působí v roli hlavního trenéra Dynama od roku 2015, má zájem. Zatím mu ale nabídku na prodloužení kontraktu, který mu vyprší v létě, nepředložil. Majitel Vladimír Koubek si chce s trenérem teprve sednout. Otázkou je, zda bude mít zájem trenér.

Jak vnímáte turbulentní období v Dynamu?

„Proběhly tady nepříjemné situace, to musím říct. Odchod Tomáše Sivoka je pro nás, a říkám to na rovinu, určitě velká ztráta. Pro klub i pro celý region. S klukama jsme se o tom v týdnu bavili, řešili jsme hlavně to, co můžeme ovlivnit. Tedy dobře se připravit na utkání s Plzní. Věci kolem jsme ovlivnit nemohli. Nemůžu ovlivnit, že o mně píšou, jestli budu vyhozený, nebo ne. Ale chtěl jsem co nejlépe nachystat tým, což se nám, myslím, povedlo. V létě mi končí smlouva, co bude potom, se uvidí.“

Vy už máte jasno?

„Mám smlouvu do 30. 6., řekl jsem to i klukům. Dokud tady budu, udělám maximum pro to, abychom byli úspěšní. Nabídku smlouvy jsem nedostal, uvidíme, co bude, víc se k tomu moc nechci vyjadřovat.“

Vyjádření klubu „Dynamo má zájem na prodloužení kontraktu s Davidem Horejšem, budeme jednat o prodloužení smlouvy. Je nesmysl, že končí po sezoně. Pan majitel si s Davidem sedne a bude rád, když bude trenér v klubu pokračovat.“ Tiskový mluvčí Michal Průcha

Když oznámil konec Tomáš Sivok, nechtěl jste skončit rovnou i vy?

„Pro mě to bylo hodně překvapivé. Já jsem žádné tušení, co se stane, neměl. Tomáš Sivok přišel po zápase v Hradci a tam nám to oznámil. Pro mě to byl šok, protože Tomáš měl pro tým a pro nás všechny v klubu důležitou roli. Na něčem jsme pracovali, hráči za ním stojí. Už v týdnu jsme se s hráči bavili o věcech směrem k tomu, co se stane v létě. Najednou přišla taková rána, samozřejmě to bylo nepříjemné. Byl to těžký týden, jen mě mrzí, že jsme zápas nezvládli s bodovým ziskem, kluci by si to zasloužili.“

Prohra s Plzní hodně bolí?

„Z výsledku jsme zklamaní, přispěli jsme k dobrému fotbalu. Výkon hlavně v prvním poločase byl z naší strany hodně slušný, měli jsme možnosti, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Jednou nám to spadlo na břevno. Druhý poločas začala Plzeň aktivněji, my jsme zareagovali střídáním. Měli jsme i další možnosti, které jsme nedokázali využít, ať to byli Páťa Brandner nebo Matěj Mršič. Plzeň ale ukázala, proč je v lize první a proč takové zápasy zvládá. Měla jedinou šanci, kterou proměnila a bere tři body. Ale za výkon hráčům děkuju.“

„Naštval“ vás bývalý gólman Dynama Jindřich Staněk, který stejně jako v zápase v Plzni svému týmu výrazně pomohl?

„Já mám Jindru rád, pomohl nám k postupu do první ligy a udělal obrovský progres. Plzeň zase několikrát podržel, proto je tam, kde je. Plzeň má výhodu v tom, že směrem dozadu je mužstvo hodně poctivé v čele se Stanem. Měli jsme v zápase víc možností, než Plzeň. Ale fotbal se hraje na góly a Plzeň má kvalitu. Jednu šanci proměnila, a to takové zápasy rozhoduje. Nám také chyběli tři důležití hráči (Hora, Mihálik, Čolič).“

Co se změnilo ve druhém poločase, že se Plzeň probrala?

„První poločas jsme ji jednoznačně přehrávali a Plzeň zareagovala, udělala změny v sestavě. Druhou půli začala aktivněji, to se dalo čekat, doprostřed pole určitě i Sýkora vnesl kvalitu. Ve chvíli, kdy se zápas lámal, jsme góly nevstřelili. Bylo to podobné zápasu v Plzni na podzim (Viktoria vyhrála 2:1), tam jsme také šance nevyužili a Plzeň nás stejně jako dneska trestala.“

Vyčtete týmu inkasovaný gól od Pavla Buchy?

„Mrzí mě hlavně věc, která tomu gólu předcházela. Vždycky chceme, aby hráči vyhodnocovali situace, pokud je možnost, aby šli do rozehrávky. Nechceme jít cestou dlouhých nákopů. Tu situaci jsme měli sehrát jinak – hrát to přes pravou stranu na Pavla Nováka, který tam byl úplně volný. My jsme to řešili zbytečným nákopem na střed hřiště, kde prohrál souboj Patrik Hellebrand. Z toho pramenil gól – Bucha tam byl sám a trefil to.“

V Budějovicích ztratila Slavia (2:2) i Sparta (0:0), ale jediná Plzeň vyhrála. Je na tom z aspirantů na titul nejlépe?

„Věřili jsme, že jsme schopní s Plzní hrát, že na to máme. V prvním poločase to velice dobře fungovalo. Ale velké týmy takové zápasy zvládají, počkali si na šanci a potrestali nás. Když vezmu zápas se Spartou, bylo to podobné, akorát zápas skončil 0:0.“