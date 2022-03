Pardubice si podřezávají větev. Brzdí nás zbytečné chyby, lamentuje kouč

Ani jedno vítězství, zato tři červené karty. Fotbalisté Pardubic se na jaře potápějí směrem k baráži. Potvrdil to i duel v Liberci, kde padli 1:3. Slovan zabral, na jaře vyhrál poprvé a dorovnal Mladou Boleslav v boji o elitní šestku. V dohrávce 21. kola zničili Liberečtí Pardubice 4:1, hosté naopak zůstávají na patnácté příčce, výrazně jim hrozí účast v ošidné baráži s jedním z druholigistů.

Východočeši už potřetí na jaře dohrávali po vyloučení oslabeni. I proto tápou. „Dostáváme se do toho sami. Přijde zvláštní přihrávka dozadu a faul. Nevím, co nás k tomu vede,“ lamentoval trenér Jaroslav Novotný. „Jsou to zbytečné chyby, které nás sráží.“

„Musím být spokojený, pro nás to bylo důležité utkání. Pořád jsme poslouchali, že jsme na jaře nevyhráli. Tím se nám přiblížila spodní skupina. Proto se nedíváme na posun do první šestky,“ pronesl kouč Slovanu Luboš Kozel.

O vítězi duelu bylo jasno velmi brzy - a ve velkém tempu. Dvacetiminutovka první půle, jež začala číslem 11, byla totiž tuze výživná. Numero to navíc bylo symbolické. Jednu z hlavních rolí hrál v tomto zásadním úseku hry domácí záložník Christian Frýdek, který stejně jako jeho otec i starší bratr s jedenáctkou na dresu nastupuje.

„Byl u rozhodujících momentů,“ pochválil nevysokého blonďáka Kozel.

Vezměme děj chronologicky. 11. minuta: Frýdek kope roh, Marios Purzitidis ho vrací před bránu a kapitán Jan Mikula skóruje. 13. minuta: Pardubický Robin Hranáč zajede do Frýdka drsně skluzem, je vyloučen. 15. minuta: Hosté se na chvíli zvednou, David Huf exkluzivně zakončí brejk, vyrovná. Je to však jen výstřel do tmy… 25. minuta: Kamil Vacek fauluje ve vápně Frýdka nesmyslným skluzem. Ani se nerozčiluje. Penaltu proměňuje Michael Rabušic. 29. minuta: Stejný střelec zakončí únik ranou po zemi na zadní tyč, gólman Jiří Letáček míč nezvládne vytlačit. „Bylo hotovo,“ uznal Novotný.

Ano, a navíc bylo jasné, že se Pardubičtí pohřbili sami zbytečnými fauly. Na jaře to však není nic nového. Tým v celé sezoně nastřádal tři vyloučení, všechna po zimní pauze, pouze v pěti duelech. Všechny červené karty navíc přišly už v prvním poločase, tudíž s o záchranu bojujícím celkem zamávaly. Pardubice se červenému problému dokázaly postavit pouze v derby s Hradce Králové, braly bod za remízu. V Plzni i Liberci padly. „Je to hrůzostrašné,“ rmoutil se Novotný.

Nedisciplinovanost je zkrátka brzdí. Stěžovat si však nemohou. Sudí Michal Křepský, který pískal první střetnutí v nejvyšší soutěži, byl ve všech případech přesný. Ostatně jako v celém průběhu. Na nováčka předvedl sebevědomý výkon. O penaltě či červené kartě měl jasno bleskově, videokolega mu verdikt záhy potvrdil.

Arbitr zkrátka stejně jako Liberec „zahrál“ velmi dobře. Zato Pardubice se souží. Je to však pouze jejich chyba.