Trpišovský: My hrát fotbal chceme. Tecl je na českou ligu dobrý útočník

Byla to pro něho další velká zkouška, jak rozbít neprostupnou plzeňskou zeď. A opět po ní nedostal za jedna... Slávistický trenér Jindřich Trpišovský zároveň po remíze 1:1 věděl, jak citelná je ztráta v boji o titul. „Za minutu jsme soupeře nechali vyrovnat, je to obrovská škoda,“ litoval. Kromě jiného se pak rozhovořil i o tom, proč jsou ligové šlágry v Česku tak zoufalou podívanou plnou faulů a střetů. „Chceme to změnit, abychom byli konkurenceschopní v Evropě,“ řekl. „Nám to nevyhovuje: musíme se soustředit na hru, nemáme mužstvo na to, abychom válčili v soubojích...“

Jaká komplikace je to v boji o titul?

„Velká. Byl to zápas o šest bodů. Program se krátí, zbývají tři utkání. Věděli jsme, že potřebujeme čtyřikrát vyhrát. A dnes to bylo nejdůležitější, měli jsme možnost obrat o body Plzeň v přímém souboji, dostat se na první místo, mít to ve svých rukách. Jenže v nastavení jsme si to nechali proklouznout...“

Věříte tomu, že Plzeň ještě klopýtne?

„Vůbec netuším, my potřebujeme vyhrát tři zápasy, to je jediné, co můžeme udělat. Jediné, čemu věřím, je, že se dáme za týden dohromady, zmobilizujeme se a že třikrát zvítězíme.“

Jak remízový zápas s Plzní hodnotíte?

„Věděli jsme, jaká je situace v tabulce. I to, že budeme Plzeň dobývat. Že budeme potřebovat dát gól, abychom zápas otevřeli, že musíme hrát aktivně. To se nám celkově relativně dařilo, byli jsme aktivnější. Ibra Traoré se dostal do šance, Standa Tecl do sólového úniku. V prvním poločase jsme měli spoustu zajímavých akcí, které jsme ve vápně nedokázali proměnit v gól. Na začátku druhého poločasu se hra vyrovnala, pak jsme ale byli zase aktivnější my, měli jsme možnosti. Hlavně jsme se k bráně dobře dostávali ze stran, posílali spoustu míčů do vápna, ale neprosadili se v pokutovém území. Až po jednom ze závarů jsme šli do vedení, bohužel v podstatě po minutě jsme soupeři nabídli situaci, ze které vyrovnal. V nastavení jsme udělali chybu, špatně jsme se jistili. Je to velká škoda, obrovské zklamání. Zápas nás stál hodně úsilí a energie. Na hřišti jsme udělali maximum, celý zápas jsme se snažili dostat do vedení – a když se to povedlo, nechali jsme Plzeň hned vyrovnat.

Můžete popsat, jak jste viděl penaltové situace na obou stranách? A jak jste přijal způsob, jakým utkání vedli polští rozhodčí?

„Viděl jsem je v reálu, ani na jednu situaci jsem se zatím nepodíval na videu. Měli jsme asi šest školení za sebou, i ohledně videa. Mám v tom zmatek, co jsou zjevná pochybení, co ne. Je to na rozhodčích na hřišti, a když je u toho VAR, máte stoprocentní možnost klíčové situace posoudit. Věřím, že všechno bylo, jak být mělo. I proto byl tenhle rozhodčí nominovaný. Mně se způsob rozhodování nelíbil, ale znovu říkám, že pro nás bylo rozhodující to, že jsme se dostali do vedení a byli pár minut od vítězství. Nezvládli jsme to, jak to posoudil rozhodčí, už neovlivníme. Někdo mi říkal, že bylo sedmatřicet faulů, nevím, jestli je tohle číslo přesné. Faulů a kontaktů ale bylo hrozně moc a fotbalu málo. My jsme se maximálně snažili o intenzitu hry, bylo vidět, že když se hrálo dvě tři minuty bez přerušení, dostali jsme se do tlaku. Přerušení hrála proti nám. Když je tolik soubojů, pak je jasné, že zápas bude rozkouskovaný.“

Slavia - Plzeň: Trusa vletěl do vápna a došel si pro penaltu!

Plzeňský trenér Michal Bílek o neatraktivních ligových šlágrech, jako byl i tento, řekl: „Takový fotbal k nám nějak zapadá.“ Co si o tom myslíte, včetně nejrůznějších šarvátek? Je to opravdu nutné?

„Já se na to můžu dívat jen z našeho pohledu. Nám to nevyhovuje: musíme se soustředit na hru, nemáme mužstvo na to, abychom válčili v soubojích. Příkladem může být zápas s Feyenoordem, který byl hodně důrazný, agresivní, ale za první půli byly asi tři fauly. To je evropský trend. Každý do utkání jde s nějakou strategií, každý má právo zvolit si, co potřebuje a na co se cítí. My se potřebujeme prosadit ofenzivní hrou. Určitě nevstupujeme do zápasu tak, abychom ho rozkouskovali, nám to nevyhovuje. Je na nás, abychom z tlaku vytěžili víc gólů, jsem ten poslední, kdo by chtěl, aby bylo víc faulů než šancí. Chceme to změnit, abychom byli konkurenceschopní v Evropě. Je vidět, kam spěje trend, je na nás, jak s tím naložíme, kde budeme za tři pět let. Když je zápas tak dlouho bez gólu, jednomu týmu to vyhovuje. My se ale taky dostaneme v Evropě někdy do situace, kdy vedeme, potřebujeme to udržet, taháme za kratší konec a taky nejsme ti aktivní. Pokud jde o šarvátky, na druhou stranu v utkání jsou nějaké emoce, nechci to obhajovat, ale děje se to i v zahraničí. Když se podíváte na portugalskou ligu, taky si tam něco vysvětlují, jedna reakce navazuje na ty další, tak to je. Není to jen česká specialita. Kulisa, atmosféra byla skvělá, byl plný stadion.“

Dobře jste věděli, co vás proti Plzni čeká, připravovali jste se na její styl. Neberete to svým způsobem i jako selhání, že jste na ni opět nedokázali vyzrát? Je to tak, že Yira Sor v domácí lize nehraje od začátku, protože má problémy s defenzivním stylem Viktorie i dalších soupeřů?

„To je těžká otázka. Yira nemá výkonnost jako před časem. Fakta jsou taková, že zatímco v Evropě produktivní byl, v naší lize má 0 plus 0. Nedokáže se v Česku tak prosadit – nebo my ho jako tým nedokážeme dostat do situací, ve kterých je nebezpečný. I soupeři se na něho připravují, nabírají hloubku v běžeckých soubojích. Proti Plzni jsme ho měli připraveného na křídelní pozici, podle toho, jak by se zápas vyvíjel. Standa Tecl splnil přesně to, co jsme po něm chtěli, dostal se do úniku. Jenom na něho bylo asi patnáct faulů. Lukáš Provod pak nebyl ve stavu, že by mohl od začátku nastoupit. V zápasech jako s Plzní padá až na výjimky hrozně málo gólů, předpokládali jsme, že to bude jako při dvou předchozích. Že se bude rozhodovat v posledních pětadvaceti třiceti minutách a tihle hráči mohou na unavené soupeře víc platit. Ale je to i téma pro nás, aby Yira dokázal předvést i doma to, co v evropských zápasech.“

Slavia - Plzeň: Trpišovského asistent Köstl dostal červenou kartu!

Nedohnal vás přece jen problém s útočníky v kádru, pokud musíte jako na jedničku v útoku spoléhat na Stanislava Tecla?

„V zimě odešel Kuchta a s ním přes třicet gólů, to byla realita. Podobného hráče se nám získat nepodařilo, není to snadné, strašně těžko se nahrazuje. Pokusili jsme se přivést dva hráče, ale ani jeden nevyšel. Chtěli jsme získat i Filu, jeho přestup se protahoval. Udělali jsme čtyři mladé hráče, spíš jsme je chtěli zapracovat, abychom měli náskok před létem. Prostě máme hráče, které máme. A furt si myslím, že Standa je na českou ligu dobrý hráč, ukazuje to v utkáních. U Kuchty je to jednoduché: vybojoval si pozici číslo jedna, pravidelně hrál, a to vždycky útočníkovi prospívá. Každému se hraje líp, když ví, že má stoprocentní důvěru. Musíme pracovat s Filousem, do budoucna mu hodně věříme. Michael Krmenčík je bohužel přes dva měsíce zraněný, na hrotové pozici je použitelný i Ivan Schranz. Není to ale kámen úrazu. Bylo málo zápasů jako v Liberci, kdy jsme skončili s nulou. Góly dáváme, víc než minulých sezonách. Problém vidím spíš v defenzivě, dostáváme víc gólů, než jsme byli zvyklí. To nás stálo i postup v Evropě.“

Když jste mluvil o atmosféře, jak do toho zapadá chování obou laviček, které je za hranou? A neměl byste si na té své udělat pořádek?

„Měl jsem na mysli vyprodaný stadion, lidi přišli už dlouho před zápasem. Jinak já se soustředím přímo na utkání, nechci se do ničeho jiného moc dostávat, i když jsem byl u některých verdiktů rozhodčích nervní. Nekoncentruju se na to, co se děje za mnou. Každý chce vyhrát, uspět, nechci moc komentovat, co je mezi tím... Já mám dost práce před sebou. Jsou věci, které musíme řešit daleko víc než tohle...“