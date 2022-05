Žebříček TOP hráčů ligy: v čele přetlak slávistů, Hložek a jediný gólman

Věk je pouze číslo! Tohle poselství šíří. V první lize by si mohl i po čtyřicítce otevřít kreativní dílnu a rozhodně by se uživil. Zejména prodejem originálních přihrávek.

Mladá Boleslav / záložník / 40 let

Napsal příběh o nezdolné vůli, která mu pomohla k návratu po vážném zranění kolena. A vrátil se ještě silnější. K přestupu do top ligy potřebuje jedině zdraví.

Slavia / záložník / 25 let

Nezapře svůj vzor, kterým byl nejlepší fotbalista Evropy Pavel Nedvěd. Také je menšího vzrůstu, ale o to víc zarputilý a běhavý. Bonusem budiž slušná technika a univerzálnost.

Plzeň / záložník / 28 let

Hradecký rychlonožka je strůjcem senzační jízdy ligového nováčka. Zdobí ho hbitost, zdravá drzost a zažranost do fotbalu. Když ho sám nehraje, učí se od jiných u televize.

Hradec Králové / záložník / 27 let

Pokud někdo v Baníku vyčnívá, je to tenhle objev ze Slovenska. A nejen kvůli bezmála dvoumetrové výšce. Zvládne góly i asistence. Kombinace mu není cizí.

Ostrava / útočník / 23 let

Slovácko - Baník: Jurečka to přece jenom dotáhl k hattricku za poločas! 3:1

Prožívá nejkrásnější sezonu. Jeho góly katapultovaly Slovácko do skupiny o titul a na stavební fakultě vysoké školy báňské získal inženýrský titul.

Slovácko / útočník / 27 let

Každý si nevšimne jeho práce, ale kdo se na ni podívá blíž, zjistí, že hlavně on určuje rytmus hry viktoriánů. Ve středu pole šlape jako computer.

Plzeň / záložník / 26 let

Jablonec / obránce / 29 let

Sparta / záložník / 28 let

Plzeň / brankář / 25 let

Slavia - Zlín: Olayinka dorazil do sítě Schranzovu střelu a Slavia vede už 3:0

Africký šíp, který proletí skrz jakoukoli obrannou hráz. Kdysi se mu chtělo jen do útoku, teď už to neplatí. Kouč Trpišovský ho mistrovsky vycvičil v disciplíně poctivých návratů.

Slavia / záložník / 26 let

Působí v roli obránce, ovšem je lepší ve hře dopředu než dozadu. V defenzivě by se neměl nechat lehce obcházet. Ofenzivními schopnostmi však deficit kompenzuje.

Sparta / obránce / 24 let

Ve dvaadvaceti lídr Sparty, to je výborná vizitka. Pokud ale chce udělat krok výš, musí zkrotit emoce a nehrát jen na jednu rychlost starších pánů bez akcelerace.

Sparta / záložník / 23 let

7. Yira Sor (Nig.) 480 bodů

Slavia / záložník / 21 let

Takového fofrníka by vítalo každé mužstvo na světě. Stabilně se dostává nad 34 km/h, ale když je třeba, ještě zvýší akceleraci. Není však jen do hry na brejky, nýbrž i do kombinace.