Tecl po výhře nad Brnem: Ještě bych nelétal v oblacích, byli jsme efektivní

Se čtyřmi vstřelenými góly jste druhý nejlepší střelec ligy, co na to říkáte?

„Je odehráno teprve pět kol, takže bych ještě nelítal v oblacích.“

Pardubicím jste před týdnem dal hattrick. Je to forma, jakou si přejete? V Brně jste byl navíc vyhlášen hráčem zápasu.

„Mám radost, ale myslím, že si tu cenu zaslouží celý tým. Jednotlivec těžko něco odehraje sám. Důležité je hlavně to, že vyhráváme, hrajeme dobře jako tým. Makáme jeden za druhého, a to je pro nás důležité.“

U prvního gólu jste zakončoval nadvakrát. Měl jste dost času?

„Spíš jsem měl štěstí, že se to po první střele odrazilo zpátky ke mně a potom jsem to trefil tam, kde nikdo nebyl. Samozřejmě jsem rád, protože to byl důležitý gól.“

Brno - Slavia: Tecl se prosadil z dorážky, 0:1 Video se připravuje ...

Takhle jste otevíral skóre, pak jste centroval na druhý zásah Davidu Douděrovi. Projevilo se u toho, že jste část kariéry strávil na křídle?

„David je trochu hyperaktivní, takže je všude. Já jsem si trošku odpočinul na křídle a on se šel proběhnout, takže to vyšlo tak, že jsme se vyměnili.“

Zdálo se, že vám tam spadne všechno, rychle jste rozhodli.

„Ale byl to těžký zápas, nehráli jsme tak dobře, byli jsme ale hodně efektivní. Ze všech akcí jsme dali gól a tím jsme si to hodně usnadnili.“

Jak složité bylo se při vedení 3:0 v poločase nastartovat na začátek toho druhého?

„Není to složité, pro nás je po pohárech důležité dobře vstoupit do ligového zápasu. Prvních dvacet minut se dobře rozběhat. Nebylo to ideální, ale i tak jsme se dostali do vedení, a to nám pomohlo.“

Bylo důležité otevřít skóre, když celé Brno žilo tím utkáním a přišel plný dům?

„Určitě, nejenom kvůli těm lidem, ale celkově se jim povedl vstup do sezony. Opravdu hrají dobře, pro nás to byl těžký zápas.“