Vyhazov Jarošíka? Neúcta! říká Siegl. Jemu „dal“ výpověď kurýr na Vánoce

Chystal mužstvo na zápas na Spartě, ale o jeho osudu bylo už fakticky rozhodnuto. Teplického trenéra Jiřího Jarošíka by zachránil jen zázrak, vzhledem k prohře 1:4 však jeho nadřízení čekali pouze na to, až doběhne poslední minuta. A pak to přišlo: připravené prohlášení o odvolání a zpráva o tom, že v pondělí bude znám Jarošíkův nástupce. Nad takovým krokem se podivil například kouč a expert Václav Kotal, a rozčarování netají ani bývalý sparťanský kanonýr Horst Siegl. „Je to neprofesionální. U klubu mi tam totálně chybí respekt k trenérovi,“ nebere si servítky ve speciálním videorozhovoru.