Frťala po premiéře: Kluci jsou zdrcení. Jak viděl penaltu? Reagoval i Dostálek

Až do 92. minuty měl Zdenko Frťala při své premiéře na lavičce Teplic štěstí. Jeho tým hrál proti Zbrojovce velmi špatně, přesto po Pleštilově povedené akci vedl. Úplně na konci však proměnil Jakub Řezníček penaltu za Chaloupkův faul na Ondřeje Pachlopníka a remíza zkazila nástupci Jiřího Jarošíka neděli. „Je to kruté,“ ulevil si po remíze 1:1.

S vyrovnáním z pokutového kopu v 96. minutě měl problém, ale v zásadě se při hodnocení celého momentu udržel. „Nemá smysl to komentovat. Na videu jsem nic neviděl. Rozhodčí mohl předtím odpískat faul na Urbance. Ale proč se kolem toho motat, od toho jsou jiní. Kluci jsou zdrcení,“ dodal Frťala.

Jiný trenér, stejná hra. Spíš ještě horší. Nový teplický stratég udělal šest změn v sestavě, ovšem herní progres se nedostavil. Je skoro zázrak, že domácí bez distancovaného elitního útočníka Abdallaha Gninga sahali po první jarní výhře. „V první půli jsme nevěděli, kam dřív skočit a mohli jsme obdržet tři branky. Bylo to z naší strany hodně nervózní, všude jsme byli pozdě,“ připustil kouč Zdenko Frťala.

Kdyby bylo Brno schopnější ve finální fázi, mohlo neškodného soka okrást o všechny body. Ve finále je šťastné za jeden, který mu vystřelil nejlepší kanonýr soutěže. Matador Řezníček si píše šestnáctý zásah. Navíc proti klubu, z něhož předloni zamířil do Zbrojovky.

Teplice - Brno: Řezníček v závěru srovnal z penalty, 1:1 Video se připravuje ...

Když jdete za stavu 0:1 na pokutový kop, můžete mít lehce nervy v kýblu. Pokud nejste Jakub Řezníček a nemáte sebevědomí jako Cristiano Ronaldo. Brankář Tomáš Grigar skočil na jednu stranu, čtyřiatřicetiletý bombarďák poslal míč ke druhé. „Vyjadřovat se k tomu radši nechci,“ reagoval jediný teplický střelec Pleštil. „Je to škoda. Za druhý poločas, ve kterém jsme odvedli skvělou práci, jsme si tři body zasloužili,“ mínil.

Zákrok mladého stopera Štěpána Chaloupka na střídajícího Pachlopníka v rohu vápna vzbudil vášně. Byla to pro hosty nejspíš poslední šance na vyrovnání. Ihned protestovali, žádali „desítku“. Nakonec ji posvětil VAR a pohled rozhodčího Ladislava Szikszaye na monitor.

Ševčík není v optimálník stavu

Dostálkův soubor (bez Endla, Šurala, Součka a Fouska) taky nepředvedl nic zázračného a po solidním startu jeho hra upadla. Když Denis Granečný neustál souboj s Pleštilem, který následně přehodil Martina Berkovce, vypadalo to s ním zle. „Ten gól nás absolutně položil, což je škoda,“ řekl Řezníček. „Ta branka nám trošku svázala nohy,“ souhlasil trenér Richard Dostálek.

Jeho týmu pomohl nástup Pachlopníka, jenž nahradil nevýrazného Michala Ševčíka. „Michalovi zápas úplně nesedl. Není teď v optimálním stavu. Jeho výkon nebyl do ofenzivy ani do defenzivy takový, jaký jsme si představovali,“ potvrdil kouč, jenž svůj tým pochválil za trpělivost.

K výkonu po přestávce má však výhrady. A v prvním poločase mu zase chyběl vstřelený gól. „Nejvíc mě mrzí, že jsme ty nervy připustili,“ uvedl Dostálek po spáse v 96. minutě. „Pak jsme hráli vabank a povedlo se nám to tam dotlačit. Já jsem viděl jasnou penaltu,“ shrnul Řezníček.

Teplice vystřelily jednou na branku a stačilo jim to na gól. Dopředu ukázaly málo. A pokud už něco, tak po pauze. V ní se zlepšili. „Víc jsme si věřili,“ podotkl Frťala. „Ten závěr nás nesmí ovlivnit. Už je to prostě pryč. Rozhodnutí rozhodčího nezměníme a příště musíme vyhrát,“ doplnil Pleštil před cestou do Pardubic. S takovým výkonem však další body přijdou těžko. „Nikdo si nemyslel, že budeme najednou hrát jako z partesu,“ shrnul Frťala.