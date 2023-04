Hostinné, největší fanklub Sparty v Česku: Výjezdy i debaty s hvězdami

V sobotu zasednou do autobusu a vyrazí na Letnou. Z Hostinného to mají nějakých sto padesát kilometrů. Ale co na tom? Vždyť hraje jejich Sparta velké derby se Slavií. Výprava z Podkrkonoší navíc takhle putuje na každý zápas. Aby ne, vždyť v jejich městečku funguje největší fanklub Letenských v Česku. „Máme přes sto šedesát členů,“ těší předsedu Marka Knapíka.