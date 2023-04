Závěr ligy z půlky bez videa. Jak se určil VAR? Jeden klub měl problém

V neděli ve tři odpoledne se rozehraje poslední kolo základní části FORTUNA:LIGY. Kvůli regulérnosti soutěže začínají všechny zápasy klasicky ve stejný čas. S tím je spojený jeden problém - všech osm zápasů v současné situaci české ligy nelze pokrýt systémem VAR, který pomáhá sudím při řízení utkání. Na polovině duelů video bude, naopak druhá polovina se musí obejít bez něj.

„Z kapacitních důvodů, tedy množstvím dostupné techniky, jsme schopni společně s našimi dodavateli obsadit v 30. kole FORTUNA:LIGY čtyři utkání. K takové situaci dochází v každé sezoně v ligovém kole, kdy začínají všechny zápasy v jednotný čas,“ vysvětlil za LFA Štěpán Hanuš, ředitel komunikace profesionálních soutěží.

Jakým způsobem vedení ligy určilo zápasy, které v závěrečném kole pokryje? Dva vysílá jako hlavní duely kola stanice O2 Sport. Logicky jde o souboje Liberec – Sparta a Slavia – Hradec, zápasy, kde figurují pražské celky bojující o titul.

Ze zbylé nabídky šesti utkání bylo nutné určit ještě dva, které šlo technikou VAR pokrýt. Nešlo o jednoduché rozhodnutí, zvlášť v aktuální situaci ve spodní části tabulky, kde minimálně šest celků čeká boj o udržení v nejvyšší soutěži.

Nakonec padla volba na zápasy Slovácko – Brno a Bohemians – Jablonec, kde figurují týmy, které se ve zbytku ligy poperou o čtvrté místo zaručující kvalifikaci evropských pohárů.

Ligová asociace na přímý dotaz nechtěla potvrdit, kdo přesně zápasy pro video určil. Z titulu své funkce by zásadní slovo měl mít ředitel ligy Tomáš Bárta, současně garant projektu VAR.

Všechny kluby byly s předstihem informovány o skutečnosti, na jakých zápasech video bude a kde naopak bude chybět. Kluby rozhodnutí akceptovaly, problém s tím měly akorát zachraňující se Teplice, které nastoupí bez VAR v Plzni.

„Byli bychom rádi, kdyby se image ligy zvyšovala například i tím, že budeme schopni pokrýt všechny zápasy nejvyšší soutěže technologií VAR. Chápeme, že je to finančně i technicky složité, ale pro regulérnost a transparentnost ligy by to mělo být jednoznačně základním standardem,“ sdělil pro idnes.cz teplický ředitel Rudolf Řepka.