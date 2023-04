ZLATÁ PÍŠŤALKA: Orel nepřesnostmi rozpoutal válku, rozebrali jsme sporné věci

Šlo tady sice „jen“ o neudělení jasné žluté karty při sólu stopera Sparty, ale už tady se začal zápas Orlovi před zaplněnou Letnou sypat pod rukama. Plzeňský čahoun měl navíc dostat další žlutou za loket do Vitíkovy tváře (88.).

Správné rozhodnutí, ale Orel faul viděl a měl pískat rovnou, ne čekat na VAR Petříka. Kaša sice vyskakoval do souboje pozdě, ale Krejčí mu oběma rukama znemožnil zúčastnit se souboje.

Sparta - Plzeň: Hosté (asi) překonali Kováře, gól by stejně zhatil faul Chorého

Orel pískal ještě před tím faul, není jasné který. Pokud šlo o souboj Krejčího s Chorým, drželi se oba. Sparťan nejprve soupeře objal, ten ho pak stáhl k zemi. Ale i kdyby Orel nepískal: ze záběrů nelze určit, zda byl míč v síti, Hejda se také v minisouboji s Kovářem zapojoval do hry nejspíš z ofsajdu.

Levý: Sparta zvládá to, co dřív Plzeň. Sudí Orel? Ukázka, že nemá žádný respekt

Za záludný zákrok předloktím do Zeleného tváře viděl obránce hostů žlutou kartu, ale měla to být spíše přímá červená.

90 8. minuta – penalta pro Spartu

Nejdiskutovanější moment zápasu. Hejda se vrhl do Kuchtovy střely, přičemž nestáhl ruku za záda. Kdyby bez pohybu stál, o penaltu by se spíše nejednalo. Kapitán Viktorky však šel tělem i rukou proti míči ve smyslu úmyslné hry, kdy chtěl zvětšit objem těla. Proto správné rozhodnutí. To, že byla ruka blízko trupu, ještě neznamená, že nebyla z pravidlového pohledu úmyslná. Hejda se tak v očích sudího snažil spíš ruku zakamuflovat. Po druhé žluté kartě tak byl správně vyloučen.