Sparta a Plzeň musí hrát lepší fotbal, říká Jarošík. Pro Slavii mluví lavička

Výbuch pořádné nálože emocí po vítězném gólu na poslední chvíli. Stejný bodový zisk jako Slavia. Odstřihnutí třetího účastníka velké hry o mistrovský titul. I potvrzení výsadního postavení kapitána Ladislava Krejčího... To všechno přinesl přímý souboj sparťanských fotbalistů s Plzní (2:1). Pro Letenské v ligovém finiši nesmírně důležitá vzpruha. „Souhlasím. Sparta musela vyhrát. Začíná se lámat chleba, bude to jiskřit,“ říká bývalý záložník pražského klubu a naposledy trenér Teplic Jiří Jarošík v dalším díle videomagazínu LIGOVÝ INSIDER.

Ani euforie středeční noci by však neměla zakrýt, že tým z levého břehu Vltavy není aktuálně vytuněný, jak se ještě nedávno zdálo. „Sparta i Plzeň by měly hrát daleko lepší fotbal. V jejich utkání ho bylo málo,“ je přesvědčen Jarošík.

Jako by se sparťané navzdory triumfu a stejné bodové úspěšnosti v poslední době trochu zadýchali, zatímco jejich věčný rival z Edenu se nadechl. Bylo to znát už v derby na Letné, které domácí jen tak tak uhráli 3:3, pak přišla remíza 1:1 na Slovácku - a mohla se opakovat i naposledy. „Přijde mi, že se Sparta hrou přizpůsobila soupeřům,“ hodnotí Jarošík a přiznává, že ho Slavia překvapila.

Čtyřnásobný mistr v rudém dresu srovnává obě pražská „S“ a zastavuje se u eventuálního klíčového faktoru. „U Sparty vidím plus, že se zkonsolidovala, našla ideální systém, který vyhovuje všem hráčům. Akorát u ní vidím trošku malé minus lavičku - to by mohlo v posledních pěti zápasech rozhodnout,“ míní.

Z hráčů se speciálně zaměřuje na kapitána Krejčího, který je na trávníku dominantní. „Sparta v něm po dlouhé době získala správného vůdce, posouvá ji,“ tvrdí Jarošík o jednom ze svých nástupců v rudém.

Držitel titulů ze čtyř různých zemí (Česka, Anglie, Ruska a Skotska) se kromě jiných témat rovněž věnuje konfliktu teplického brankáře Tomáše Grigara, který zavinil vyrovnání Mladé Boleslavi na 1:1, a následně skopl provokujícího útočníka Vasila Kušeje, jarní ligovou kometu. Jarošík, který vedl oba aktéry „fightu“, vzpomíná na to, jak sám jednou podobně ulétl, a odpovídá na otázku, zda je Kušej klasický fotbalový „hajzlík“...

LIGOVÝ INSIDER s Jiřím Jarošíkem