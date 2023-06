Afričany z Vyškova zastavil Francouz. Pamatuji si jen čísla, řekl Fantiš

Tolik diváků nebylo na zlínské Letné ani na podzim, když dorazila Slavia. Baťovo město se sjednotilo podobně jako při nedávné hokejové baráži o extraligu s Kladnem. Ostatně v hledišti zasedl i trenér Beranů Miloš Říha. V neděli vyrazí do Drnovic, kde je doma Vyškov, čtyři autobusy, které klub vypraví zdarma. „Lidi se neskutečně semkli a přijde mi, že za námi opravdu stojí. Pomáhají nám,“ pochvaloval si Rudolf Reiter, který hraje poprvé v kariéře levého beka.

Přes pět tisícovek fanoušků trpělo a po šťastné výhře si vydechlo. Stejně jako kouč, „Moc do smíchu mi není. Je to slušný vstup, ale čeká nás těžký druhý zápas,“ připustil Pavel Vrba. „Pokud hráči doteď nevnímali kvalitu Vyškova, tak teď už ji určitě vnímají,“ dodal s úsměvem.

O strategii druhého celku F:NL, kterou určuje ze zámoří kamerunský boss Kingsley Pungong, si můžete myslet cokoliv. V každém případě poslal na Moravu ze své agentury Rainbow zajímavé borce. Třeba ten chlapík s číslem 77 na levém křídle. Šestadvacetiletý Alexis Elandi Alegué je hvězda F:NL. V té soutěži vlastně vůbec nemá co dělat.

Zlínská defenziva si ho bude po čtvrtku dobře pamatovat. „Je to rozdílový hráč, o budoucnost si říká svými výkony,“ poznamenal Kameník. Někdy to vypadá, že si Kamerunec se šesti starty ve francouzské Ligue 1 hraje svůj zápas. Tahá individuálně akce, kličkuje. Dává najevo, jak si věří.

„Tento typ nemůžete svázat, hraje to intuitivně. V ofenzivě má absolutní volnost. Je to náš stěžejní hráč,“ dodal kouč, který se vrátil do známých míst. Ve Zlíně dlouho trénoval, jako asistent i hlavní. Cestu na stadion zná nazpaměť. „Když jsem přijížděl, cítil jsem trošku nostalgii,“ přiznal.

Záhy se však nechal vtáhnout do boje. Jeho tým se favoritovi postavil statečně. „Předvedli jsme velmi dobrý výkon, svědomitý do defenzivy, nepanikařili jsme na míči. Chyběla jen jedna přesná střela, nezasloužili jsme si prohrát,“ povzdechl si nad výsledkem.

Ten těšil protivníka. Po Němečkově hrubce poslal Vrbovu partu po hodině do výhody střídající Dramé, jenž po zemi uklidil k tyči Hrubého přihrávku. V závěru zkušení domácí otupili vyškovský tlak, ačkoliv na zadní tyči měl velkou šanci Barnabáš Lacík. Kouč Kameník se u lavičky jen zoufale chytal za hlavu. „Vyškov má kvalitu, v baráži není náhodou. Ostatně ne tak dávno jsme s ním vypadli v poháru,“ připomněl si bek Reiter listopadovou prohru na Letné 0:1. Teď mu to Zlín vrátil. „Je to jen krůček,“ zdůraznil.

Ačkoliv se prvoligista na soka takticky připravoval, jména afrických šikulů si hráči do hlav nenarvali. Kdo byl lepší, Kanakimana nebo Alegué? Jak se vám líbil útočník Bayo? „Omlouvám se, pamatuji si jen čísla,“ usmál se záložník Antonín Fantiš. Stejné to měl Reiter. Na křídlech se před ním střídala hlavní rivalova esa Bienvenue Kanakimana s Aleguém. „Oba ti krajáci byli dopředu docela zajímaví. Šikovní jeden na jednoho, rychlostně vybavení. Mohli by se uplatnit i v první lize. Nevím přesně jména, studoval jsem čísla. Dvanáct a sedmdesát sedm, pravá a levá noha. Vždycky jsem se podíval na trenky, abych viděl, který je který,“ líčil osmadvacetiletý univerzál.