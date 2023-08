Slovácko počítá body i „padlé“. Pískejte fauly na Ciciliu, žádá Svědík

Tři body a tři ztráty. Slovácko přišla hodnotná výhra 1:0 na hřišti Bohemians docela draho. Pravého beka Petra Reinberka odnesli na nosítkách, z placu odkulhal stoper Stanislav Hofmann a útočník Rigino Cicilia dostal červenou kartu za úder loktem do obličeje Antonína Křapky. Následky ale nakonec nebudou tak drastické. Minimálně Hofmann by měl být v sobotu na Mladou Boleslav „ready“.

Když se Petr Reinberk, borec s historicky nejvíce starty v dresu Slovácka, srazil v první půli v plné rychlosti se spoluhráčem Seung-Bin Kimem, vypadalo to hrůzostrašně. Otřesený obránce s přezdívkou „Rambo“ skončil na nosítkách, držel se za paži. Anebo si vyhodil rameno? Rentgen žádný nález neukázal. „Má naražená žebra, což bolí dlouho. Je smutné, že se polámeme navzájem,“ pousmál se hořce kouč Martin Svědík. Je téměř jisté, že další kolo čtyřiatřicetiletý zadák vynechá.

Do kupy se nejspíš dá aspoň Hofmann, jenž nastupuje s omezením. „U něj bych to viděl na výživový problém,“ upozornil trenér. Předchozí střet s Olomoucí přitom absolvoval kompletní. „Od přípravy mám trošku svalové problémy. V těle mi něco chybí, budeme to muset doplnit. Takhle se v zápasech určitě cítit nechci,“ prohlásil autor vítězné trefy, jenž střídal v 66. minutě.

Předběhl tak parťáka Jana Kalabišku, jehož ve vedru chytaly křeče. Na něj už se však nedostalo. Musel vydržet v akci až do konce. „Já jsem si sednul dřív, měl smůlu,“ reagoval pobaveně Hofmann. „Já bych týmu vůbec nepomohl. Hrát s náběhem na křeče na rychlého Matouška by nebylo nic dobrého,“ upozornil.

Na „Bolku“ půjde sedmibodové Slovácka určitě bez útočníka Cicilii, vyloučeného za faul loktem na Křapku. Výši trestu se dozví od disciplinárky ve čtvrtek. Svědík doufá v mírnější postih. „Jako první ho držel Křapka,“ viděl na záznamu. „Regi se mu chtěl vysmeknout a trefil ho. Měl by si na to dát pozor, ale vyplynulo to ze hry. On je veliký, a když máchne rukou, má ji obránce v obličeji. Rozhodčí si myslí, že když je tak velký, všechno ustojí. Nepískají na Ciciliu strašně moc faulů. Některé jsou opravdu evidentní. Pro jeho i naši hru je to potom velká škoda,“ uvedl kouč.