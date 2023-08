Frťala obral Spartu: Jsme na cestě. Nad emocemi s Priskem se jen usmál

Na jaře s přehledem zvládl záchrannou misi, nyní dělá všechno pro to, aby Teplice podobné starosti už neměly. A zatím se mu to daří náramně. Zkušený trenér Zdenko Frťala dovedl v sobotu Skláře před zaplněnými Stínadly k cenné remíze 1:1 se Spartou , která žlutomodré posunula už na kótu osmi bodů. „Kluci pochopili, jaká je hrdost hrát za Teplice,“ mnul si ruce teplický kouč, jehož parta jako první v sezoně obrala mistra o body.

Před zápasem byste bod proti Spartě určitě brali. Není pro vás ale remíza v kontextu dlouhé přesilovky nakonec málo?

(Pousměje se) „Není. Pořád mluvím o pokoře. Sparta byla i v podčíslení nebezpečná. Dala do hry vysokého Olatunjiho, každý aut nebo roh mohl být nepříjemností. Jsem rád, že jsme si to pohlídali. Bod určitě bereme.“

Překvapil vás něčím soupeř? Trenér Brian Priske opět výrazně sáhl do složení základní sestavy.

„Byli jsme si vědomi toho, že Sparta v Jablonci ukázala dvě silné jedenáctky, které jsou v Čechách nadstandardní. Řekl bych, že s tou sestavou to bylo tak napůl. Ale způsob hry má Sparta pořád stejný. Důležité bylo, abychom pokryli soupeřovu výstavbu ve středu pole, což se nám myslím dařilo.“

Budete hráčům vyčítat, že inkasované brance předcházel vyhraný vzdušný souboj v podání Qazima Laciho, tedy jednoho z nejmenších hráčů na place?

„Je potřeba vidět, že jsme ještě před gólem měli dvakrát štěstí, Sparta trefila tyče. Jsem především rád, že nás ta obdržená branka nepoložila. Stále jsme dokázali být rovnocenným soupeřem, drželi jsme se ve hře. Nejprve jsme si mysleli, že inkasovanému gólu předcházel ofsajd, ale náš obránce tam zůstal viset.“

Během duelu jste si často emotivně povídal s Brianem Priskem. Co jste si říkali?

(Usměje se) „Tyhle věci by měly zůstat mezi trenéry. Samozřejmě, že tam byly emoce. Pro lidi svátek. Chtěli jsme být důstojným soupeřem, což se nám povedlo. Víme, že má Sparta obrovskou sílu. Jsem rád i za naše fanoušky, kterých přišlo po dlouhé době opravdu hodně. Hráčům jsem řekl, že právě pro tohle to děláme.“

Po pěti kolech jste na osmi bodech. S tím musí panovat spokojenost, že?

„Budu se částečně opakovat. Hráčům jsem po příchodu k týmu řekl, abychom byli ti první, kdo přitáhne lidi na stadion. Kluci pochopili, jaká je hrdost hrát za Teplice. Že tu dnes byla taková návštěva, to je výsledkem naší práce. Jsme na nějaké cestě, transformace klubu i týmu chvíli potrvá. Se Spartou, Slavií či Plzní se fotbalovostí měřit nemůžeme, když se ale dobře připravíme a zvládáme taktické pokyny, mohou s námi mít problém všichni.“

Mluvíte o cestě. Co by mělo být na jejím konci?

„Jsou to postupné krůčky, které musíme dělat. A to mluvím o všech zaměstnancích, nejen o hráčích. U nich chci, aby se těšili na každý trénink. Aby si uvědomili, že dělají sport, který je nádherný, ale někdy může i bolet.“

Autor vyrovnávací branky Jásir měl nejprve střídat Filu, nakonec šel ze hry Vachoušek. Proč jste se tak rozhodl?

„Moje první rozhodnutí skutečně bylo, abychom z důvodu žluté karty sundali Filu. Pak jsem si ale řekl, že to musí zvládnout. Proto jsme se ho tam rozhodli nechat. Jásir byl odměněný za to, jak k fotbalu přistupuje. Má to tu těžké, je tu sám, bez rodiny. Gól je odměna.“